Chili : Les actions violentes des carabiniers

Auteur : María Josefina Arce

La demande de longue date d'une transformation profonde des carabiniers se renforce à nouveau au Chili, après les événements de vendredi dernier. Au cours de ces évènements les actions violentes qui caractérisent cette force de police se sont à nouveau manifestées.

Les personnes rassemblées sur la Plaza Dignidad à Santiago du Chili ont été brutalement réprimées. Ces manifestants demandaient la libération des prisonniers politiques qui ont participé aux manifestations de 2019 contre les inégalités existantes dans leur pays, suite à l’augmentation du tarif du ticket de métro dans la capitale chilienne.

Les députés, les partis politiques et les organisations de la société civile ont appelé le nouveau gouvernement, présidé par Gabriel Boric, à prendre des mesures pour éviter que ce genre d’épisodes, qui violent les droits de l'homme des citoyens, ne se répètent.

Les raisons de cette demande sont nombreuses. Beaucoup d’interrogations marquent l’intervention des carabiniers lors des émeutes d'il y a plus de deux ans. Plus de 2000 plaintes ont été déposées contre ces forces d’ordre.

Les officiers ont tiré des balles de plomb sur les manifestants. En conséquence, des centaines de personnes ont été blessées aux yeux.

Selon les organisations sociales et de défense des droits de l'homme, des dizaines de personnes auraient également trouvé la mort et 3 400 personnes auraient été hospitalisées.

Les carabiniers ont agi en toute impunité, sous les ordres du haut commandement, et même du gouvernement du président de l'époque, Sebastián Piñera. Ce dernier a nié l’action préméditée des carabiniers qui ont eu recours à la force contre les manifestants. Mais les faits prouvent le contraire et ne peuvent être effacés.

Un rapport des Nations Unies a conclu qu'au cours des manifestations, il y a eu un usage excessif et inutile de la force, entraînant des décès, des blessures, des actes de torture, des mauvais traitements, des violences sexuelles et des arrestations arbitraires.

Selon le document, ni les Carabiniers, ni l'armée n'ont respecté les normes et standards internationaux en matière de recours à la force.

Les forces de l’ordre sont également impliquées dans des affaires de corruption, des procédures de mise en cause de membres de la communauté mapuche, comme l'opération Huracán, et le meurtre de Camilo Catrillanca, également membre de cette communauté indigène.

Ces faits s'ajoutent à la longue histoire d'actions violentes, qui nous remonte (sic!) à la dictature sanglante du général Augusto Pinochet, à laquelle les carabiniers étaient tristement et étroitement liés.

Les Carabiniers n’ont pas pu se débarrasser du triste héritage de Pinochet. Loin d’assurer la protection et de prendre soin des citoyens, ils ont imposé la répression. Les Chiliens doivent de toute urgence créer une nouvelle force de l’ordre et remettre en cause l’actuelle qui a fait de l'usage de la force une pratique courante.

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/289806-les-actions-violentes-des-carabiniers