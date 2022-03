Chili : Une campagne contre la Convention constituante 

Santiago, 20 mars (RHC) La Commission Chilienne des Droits de l’Homme (CCHDH) a rejeté ce dimanche la campagne de dénigrement contre la Convention Constitutionnelle (sic!) menée par un "secteur minoritaire mais puissant".

La déclaration publique de la commission chilienne est soutenue par plus de 60 organisations civiles liées aux Droits de l’Homme, à la culture, à l’enseignement, ainsi qu’aux institutions et administrations locales.

En ce sens, le texte dénonce "la campagne illégitime de disqualification (sic!) et de dénigrement de la Convention constitutionnelle (...) fondée sur des mensonges, des caricatures et des informations biaisées, menée par un secteur minoritaire mais puissant, avec la complicité des grands médias".

Le document ajoute également que l’objectif fondamental de la campagne est de "défendre leurs privilèges et le statu quo qui a tant affecté la grande majorité des habitants de notre pays, dans l’exercice de leurs droits humains les plus fondamentaux que sont la santé, l’éducation, la sécurité sociale et le travail décent".

Dans le même temps, il déclare que la Convention constitutionnelle est un exemple du droit des peuples à la souveraineté et à l’autodétermination. Pour sa part, la convention est chargée de rédiger la Constitution qui remplacera celle en vigueur depuis la dictature d’Augusto Pinochet.

En conséquence, le communiqué affirme que la Convention représente "un acquis indéniable de l’exercice du droit de manifestation de millions de Chiliens qui sont descendus dans la rue à partir d’octobre 2019".

Enfin, la déclaration invite le peuple chilien à soutenir la Convention, puisqu’elle regroupe les demandes requises (sic!) dans l’explosion sociale de 2019 pour atteindre une Constitution qui "jette les bases d’une véritable coexistence démocratique, fondée sur la formation d’un État social de droit, dont l’axe central est le respect et la garantie des droits de l’homme". (Source/Telesur)

