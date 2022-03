Chili : Vers la consolidation d'un projet transformateur

Par Roberto Morejón

L’arrivée du plus jeune président de l'histoire du Chili au Palais de la Moneda éveille de grandes attentes. Pourtant, le lot d'exigences de ses compatriotes rend sa tâche très complexe.

Après avoir mené des manifestations des d'étudiants en faveur de l'éducation gratuite, Gabriel Boric est devenu l'un des leaders du Front Large et il a participé à la coalition Apruebo Dignidad, avec le Parti communiste, entre autres groupes.

Il s'est fait entourer d'anciens camarades de lutte, afin de promouvoir des changements au sein de la société, répondant aux revendications populaires, comme la lutte contre les inégalités dans un Chili, présenté comme un modèle idéal de néo-libéralisme.

Les manifestations populaires de 2019 ont démontré l’échec supposé du néo-libéralisme, instauré sous la dictature d'Augusto Pinochet et défendue jusqu'au bout par l'extrême droite et des hommes d'affaires, comme le président Sebastián Piñera.

Gabriel Boric avec un esprit écologiste, féministe et répondant aux intérêts de la population prétend opposer le bienêtre des habitants à cet héritage.

En tant que député de la région méridionale de Magallanes, Gabriel Boric a également ses propres points de vue et approches, dont certains sont conciliés (sic!) avec des représentants du centre-droit, afin de gagner plus de soutien et de vaincre ainsi, comme il l'a fait, le représentant de l'extrême-droite José Antonio Kast.

Depuis l’opposition, l'extrême-droite voudra tirer les commandes pour freiner l'élan du nouveau chef d'État. Maintenant, il reste à voir comment elle réagira face aux tentatives du flambant (sic!) président de tenir ses promesses de campagne.

Notamment, le nouveau système de retraite qui remplacera le macabre mécanisme de capitalisation individuelle, l'annulation des prêts universitaires, la création d'un système de santé universel et d'une réforme fiscale.

Pour soutenir le nouveau président, un cabinet inhabituel verra le jour, le premier à compter parmi ses membres plus de femmes que d'hommes.

Ils attendront tous les résultats de l’assemblée Constituante qui travaille à plein régime pour présenter, comme le souhaite la majorité des Chiliens, un projet de Constitution pour changer le système législatif.

Toutefois, la tâche du gouvernement ne sera pas chose facile sans avoir la majorité au Congrès, avec les effets de la pandémie atténués, mais toujours présents, les difficultés économiques, les problèmes migratoires et les conséquences du conflit en Europe de l'Est.

Il faut espérer que, face à de probables revers, Gabriel Boric fera appel au soutien des mouvements sociaux, dont il connaît bien le fonctionnement.

NOTE de Bolivar Infos :

« flamante » signifie « nouveau » et pas « flambant » !!…

