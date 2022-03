Colombie : Arrestation d’un trafiquant de drogue lié à Juan Guaidó

Migration Colombie a capturé dans la ville de Carthagène le trafiquant de drogue italo-vénézuélien Garafolo Biaggio Benito réclamé par l'Espagne à plus de 150 pays et qui entretient des liens étroits avec des dirigeants de l'opposition comme Henrique Capriles, Juan Guaidó et le fugitif Ismael Garc

Des graphiques publiés par le blog d’investigation La Tabla rendent compte des liens du trafiquant qui avait le code rouge d'Interpol, avec l'ancien député Guaidó et, en particulier, avec des militants du parti Volonté Populaire comme l'ancien parlementaire Marco Aurelio Quiñones.

En outre, les photographies montrent que Biaggio Benito a participé activement à des activités politiques de droite dans lesquelles on remarque aussi Roland Carreño, arrêté en 2020 pour les crimes présumés de financement du terrorisme, de complot contre la forme politique et de trafic illégal d'armes de guerre.

La relation du trafiquant avec la droite est plus importante compte tenu de l'association qu'il a avec l'ancien député Quiñones, l'un des principaux collaborateurs de Guaidó. Quiñones faisait partie de plusieurs groupes qui demandaient des actions contre le pays devant des instances internationales.

Malgré cela, à travers Twitter, Quiñones a affirmé vouloir « tout le poids de la loi» contre Biaggio Benito, bien que les réseaux sociaux confirment la relation étroite entre les deux et l'activisme politique, à tel point que la plupart de ses publications sont des reprises de messages de politiciens d'Anaco, dans l'État d'Anzoá, la ville où on pense qu’ils se sont rencontrés.

Un autre personnage dans cette affaire est l'ancienne procureur en fuite, Luisa Ortega Díaz, qui en 2015, grâce aux arguments qu’elle a utilisés devant la Cour suprême de justice (TSJ) , a évité l'extradition du sujet vers l'Espagne, une nation qui le réclamait pour avoir introduit 350 kilogrammes de cocaïne par l'intermédiaire de l’entreprise Top Fruit Group St.

Il a été arrêté par Interpol au Venezuela en 2015 et faisait partie d'une organisation criminelle qui a introduit de la drogue en Espagne sous la façade d'un stand de fruits dans le pays européen, un problème qui a été appris après qu’on ait détecté une cargaison qui arrivait du Venezuela au port de Barcelone.

C'est un autre des liens que Guaidó et des secteurs de la droite entretiennent avec les trafiquants de drogue colombiens. Déjà en 2019, des photographies de l'ancien député avec des membres du groupe paramilitaire Los Rastrojos, qui ont facilité son transfert en Colombie pour promouvoir l'invasion du Venezuela le 23 février avaient été publiées .

Garafolo Forte Biaggio Benito, 49 ans, est entré illégalement en Colombie par La Guajira et après sa récente capture, il a été mis à la disposition des autorités compétentes pour répondre des crimes dont il est accusé en Espagne, après sa capture dans un hôtel de Carthagène.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2022/03/capturan-en-colombia-a-otro-narco-vinculado-a-juan-guaido-y-dirigentes-de-la-derecha/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/colombie-arrestation-d-un-trafiquant-de-drogue-lie-a-juan-guaido.html