Colombie : Elections historiques et défis du progressisme

Par Odalys Troya

Dimanche ont eu lieu les élections législatives en Colombie, considérées aujourd’hui comme historiques étant donné les résultats obtenus par les secteurs progressistes du pays malgré les défis encore à affronter.

Les électeur sont aussi voté pour choisir les candidates aux élections présidentielles pour les coalitions Pacte Historique, Equipe pour la Colombie et Centre Espoir. Ont été élus Gustavo Petro avec 4 487 551 voix, Federico Gutiérrez avec 2 160 329 voix et Sergio Fajardo avec 723 84voix.

Dans une interview accordée à Prensa Latina, l’enseignant Jairo Estrada souligne les réussites du Pacte qui est le parti qui a eu le plus de voix aux élections sénatoriales et aux élections législatives et a donné son point de vue, prudemment, sur ce qui pourrait se passer aux élections présidentielles du 29 mai prochain.

« Il est évident qu’il y a eu un vote très abondant aux élections internes du Pacte Historique, ce qui est un indicateur important des attentes de certains secteurs de la société colombienne autour de ce projet politique, » a-t-il déclaré.

« Nous parlons d’un vote aux élections internes qui frôle les 5 000 000 de voix, un chiffre important et, comme il fallait s’y attendre, Gustavo Petro qui sera évidemment le candidat à la présidence pour cette force politique, a été élu, » a-t-il ajouté.

A propos des élections multi-partites, il a déclaré que le vote de ce qu’on appelle l’Equipe pour la Colombie « où le candidat qui a gagné » est – comme nous le disions ici – l’un des partisans de l’uribisme. »

« Cela surprend parce qu’on s’attentait à ce que la droite fasse plus de voix mais la réalité est que ce résultat n’est pas négligeable. »

Bien que le nombre de ses voix soit sensiblement inférieur à celui du Pacte Historique, il lui donne un bon point de départ pour les élections de mai : « Certainement, l’uribisme devra réfléchir à son vote et à son candidat car le candidat Oscar Zuluaga du Centre Démocratique, le parti au pouvoir fondé par Uribe, ne semble pas lui convenir.

Par conséquent, il faut s’attendre à des rapprochements ou à des accords entre ces groupes politiques pour que finalement, le candidat de droite qui se profile soit Federico Gutiérrez.

A son avis, le vote de la coalition Centre espoir à la chambre des représentants et au sénat « maigre et médiocre » indique que l’idée qu’en Colombie, il y avait le mal nommé centre politique, ne semble pas réellement se renforcer.

« Sans parler des voix de Sergio Fajardo par rapport à Gustavo Petro ou même à Federico Gutiérrez qui le dépassent largement. »

Le scénario des présidentielles est très clair avec ces 3 candidats auxquels s’ajoutent Rodolfo Hernández, de droite, Zuluaga qui pourrait s’imposer à Federico Gutiérrez et enfin Ingrid Betancourt, avec moins de poids.

Pour le directeur de la revue Gauche, que Petro gagne au premier tour n’est pas possible bien que dans son allocution en tant que candidat élu par le Pacte Historique, il l’ait envisagé.

Cette possibilité pourrait se concrétiser si les alliances politiques qui ont lancé l’initiative d’un front large démocratique s’élargissaient, explique-t-il.

« Cela, en terme de programmes, équivaudrait à penser qu’il y aurait une réduction du programme progressiste, pas de gauche, parce qu’il ne faut pas considérer Petro comme un candidat de gauche mais comme un candidat progressiste. »

On a déjà vécu cette situation à d’autres moments dans Notre Amérique, par exemple avec des alliances qui ont été faites au Brésil par Luis Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff et d’autres dirigeants de la région, rappelle-t-il.

Il y a sans doute une avancée des secteurs progressistes et démocratiques et le Pacte Historique sera très présent au sénat. D’autre part, il y a une augmentation des congrssistes du Parti Vert, il y a les 5 du Parti Communes, ceux des circonscriptions indigènes et afro et certains secteurs du parti libéral pourraient s’y ajouter.

« Mais, dans un scénario dans lequel Petro gagnerait, il trouverait un Congrès dans lequel il aurait du mal à mettre en place l’ordre du jour qu’il envisage. »

Pour la première fois ont été élus les 16 représentants des victimes du conflit armé, l’(une des réussites de l’Accord de Paix conçu comme faisant partie d’un concept de réparation territoriale pour les territoires les plus touchés par la guerre, a-t-il souligné.

Mais dans des départements qui possèdent des circonscriptions de paix comme celui de Cesar ou de La Guajira, surtout sur la côte des Caraïbes, il y a eu des démissions massives de candidats à ces sièges suite à des menaces.

De plus, nous nous trouvons face au paradoxe que le fils de «Jorge 40», l’un des principaux assassins paramilitaires a été élu pour ces circonscriptions et dans d’autres départements, ces sièges resteront aux mains de personnes qui font partie de groupes politiques qui ont contrôlé ces territoires.

Ces élections ont eu lieu dans une situation de persistance du conflit social armé, de poursuite de la violence politique, de dénonciations et d’illégalités et de persistance de la vieille pratique de l’achat de voix « éléments corrompus qu’exhibe le régime politique colombien. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

