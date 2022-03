Colombie : La gauche en tête des résultats préliminaires des élections législatives

Le Pacte Historique de gauche (PH) a recueilli la majorité des voix lors des élections de ce dimanche destinées à renouveler le Congrès de la République de Colombie, qui entrera en fonction le 20 juillet pour la période 2022-2026, selon les résultats officiels préliminaires.

Le bureau national de l’état civil, l'organe qui organise les élections dans le pays, a indiqué dans son 54ème bulletin publié aux premières heures de lundi que sur 99,13 % des bulletins dépouillés, l'HTP obtient 2 299 581 de voix valides (14,16 %).

Derrière lui se trouvent le Parti Conservateur Colombien avec 2 204 869 voix (13,58 %), le Parti Libéral Colombien avec 2 067 989 de voix (12,73 %), et la coalition Aliance Verte et Centre Espoir avec 1 953 640 voix (12,03 %), parmi les groupes politiques les plus importants.

À la Chambre des représentants, le Pacte Historique est également en tête du dépouillement officiel préliminaire après avoir obtenu 2 545 494 voix ce dimanche, ce qui équivaut à 15,62 % des bulletins dépouillés, sur 99,15 % des bureaux de vote.

Le sénateur Gustavo Petro, qui sera le candidat du PH aux élections présidentielles qui se tiendront le 29 mai, a déclaré dimanche soir que sur la base de ces résultats, son organisation comptera 17 sénateurs et 25 représentants.

« Nous avons 17 sénateurs et 25 représentants à la Chambre. Je donne au pays le plus grand groupe progressiste depuis la publication de la Constitution de 1991", a écrit le politicien colombien sur son compte Twitter.

Environ 39 000 000 de citoyens ont été convoqués ce dimanche pour renouveler les 2 chambres. Le Congrès colombien est composé du Sénat, qui comprend 108 sièges, et de la Chambre des représentants, qui en comprend 188.

Petro appelle à la créer un Front Démocratique

Le candidat du Pacte Historique à la présidence , Gustavo Petro, après avoir appris les résultats des élections de diminanche, a appelé le reste des forces progressistes du pays à former un Front Démocratique.

"Aujourd'hui, il est possible qu'un Front Large Démocratique ait la majorité absolue au Congrès", a écrit le candidat à la présidence sur son compte Twitter.

Dans un discours prononcé dimanche soir, Petro s'est réjoui de "l'immense victoire dans toute la Colombie" et a déclaré qu'il était possible de remporter la présidence du pays au premier tour prévu pour le 29 mai.

Les principaux opposants de Petro aux élections seront Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez et Óscar Iván Zuluaga, candidats des collectifs politiques Coalición Centro Esperanza, Equipo por Colombia et du Centre démocratique au pouvoir, respectivement.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/colombia-pacto-historico-mayoria-elecciones-legislativas-20220314-0002.html

