Cuba : Des travaux pour stabiliser l'approvisionnement en carburant 

La Havane, 27 mars (RHC) La compagnie cubaine des pétroles (Cupet) a indiqué qu'elle travaille sans interruption pour stabiliser l'approvisionnement en carburant dans les plus brefs délais, après plusieurs jours de perturbation dans ce secteur à Cuba.

Une note de l'entreprise indique que les ventes aux principaux marchés, la production d'électricité et les stations de services, ont augmenté de 20 % par rapport à la consommation en janvier et février, et elles ont même augmenté de 65 % au cours de la dernière semaine.

En conséquence, plus de 350 services ont été affectés, dont plus de 60 % a été déjà rétabli, bien que la situation reste complexe et que le problème ne soit pas encore résolu

Dans un autre communiqué récent, la société Cupet a informé qu'il était nécessaire d'augmenter l'approvisionnement des générateurs afin de réduire les coupures d’électricité causés par l’arrêt de la centrale thermoélectrique Antonio Guiteras en raison d'une panne.

La note a réaffirmé l'engagement de continuer à déployer d'énormes efforts pour garantir l'approvisionnement régulier du pays, malgré la crise économique mondiale, l'augmentation des prix du pétrole, l'intensification du blocus nord-américain et les difficultés financières du pays.

Source: Prensa Latina

