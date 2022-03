Cuba : Díaz-Canel reçoit des parlementaires français

La Havane, 9 mars (Prensa Latina) Le président de la République Miguel Díaz-Canel, a reçu hier des députés membres du groupe parlementaire d'Amitié avec Cuba de l'Assemblée nationale française.

La délégation est en visite officielle sur l'île à l'invitation de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba et est dirigée par François-Michel Lambert, président du groupe de solidarité, et comprend des membres de partis tels que La République en marche, Mouvement démocratique et La France Insoumise.

Un communiqué de presse diffusé par la télévision locale indique qu’au cours de la rencontre, le président cubain a reconnu le travail permanent de solidarité avec l'île réalisé par le groupe d'amitié et a remercié les députés qui, depuis la chambre basse du parlement français, ont historiquement exigé la fin du blocus états-unien contre le peuple de la plus grande des Antilles.

Les députés français ont réitéré leur volonté de continuer à soutenir le développement des relations bilatérales dans les domaines d'intérêt mutuel et ont dénoncé l'impact extraterritorial du blocus, qui a notamment affecté des projets économiques communs.

La délégation française est arrivée à Cuba le 3 mars dernier et a tenu des rencontres avec des autorités parlementaires, des scientifiques et des membres du gouvernement.

Le but de la visite est de prendre connaissance de la réalité cubaine, notamment dans les domaines liés au développement des vaccins, ainsi que le panorama législatif de l'île afin de promouvoir des projets de coopération communs.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=888627:le-president-de-cuba-a-recu-des-parlementaires-francais&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=101