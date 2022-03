Cuba : Double victoire au tournoi d'échecs Zonal 2.3

La Havane, 26 mars, (RHC).- Cuba a remporté ce vendredi un double triomphe au tournoi d’échecs Zonal 2.3 à Saint-Domingue.

Carlos Daniel Albornoz a décroché le titre avec 7,5 points sur 9 possibles, après une partie nulle avec son compatriote, Isan Ortiz, pendant la dernière journée du tournoi.

Carlos Alberto Albornoz a ainsi assuré l’une des deux places en lice pour le championnat du monde de 2023.

Un autre Cubain, Roberto Carlos Sanchez, qui représente désormais le Panama, a eu le second billet pour le mondial après avoir terminé deuxième au Zonal 2.3 avec 7 points.

Isan Ortiz a terminé troisième.

Chez les dames, Yerisbel Miranda, n’a pas non plus rencontré beaucoup d’écueils pour accéder au trône. Elle a obtenu 7,5 points grâce à sept victoires, une partie nulle et un seul revers.

La Cubaine qui avait déjà remporté ce tournoi en 2019, a eu droit au seul billet disponible pour le mondial, chez les dames.

Source: www.jit.cu

