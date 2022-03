Cuba : L’entreprise publique socialiste peut réussir

La Havane, 6 mars, (RHC)- Le président du Groupe de l’industrie biotechnologique et pharmaceutique de Cuba (BioCubaFarma), Eduardo Martínez a signalé cette fin de semaine que les mesures approuvées pour l’entreprises (sic!) publiques socialistes ont eu un impact sur le renforcement de ce groupe.

Dans des déclarations qu’il a faites au site web Cubadebate.cu, Eduardo Martinez a souligné que les entreprises relevant de BioCubaFarma ont mis en œuvre les mesures applicables au secteur, en mettant l’accent sur la science et l’innovation comme clé du développement.

Eduardo Martínez a expliqué qu’après la modification de la procédure de financement des activités de la recherche, l’entreprise y consacre chaque année 15 % -et parfois jusqu’à 50%- des bénéfices.

Il a ajouté qu’en conséquence on a constaté un niveau élevé de production scientifique avec 13 nouveaux brevets déposés auprès de l’Office cubain de la propriété industrielle et 90 nouveaux enregistrements à l’étranger.

En outre, la flexibilisation de la distribution des bénéfices parmi les travailleurs et la suppression de la limite de cinq salaires moyens au maximum, ont encouragé la croissance de la productivité et de l’efficacité du travail.

«Cette mesure, ainsi que l’unification monétaire et cambiaire (sic!) ont donné un élan à l’augmentation des exportations et à la diminution des importations», a souligné Eduardo Martínez.

Il a cité en exemple que rien qu’en 2021, les ventes nettes de BioCubaFarma ont atteint 157% du plan prévu et la production commerciale a atteint 20 milliards de pesos (plus de 820 millions de dollars).

Entre-temps, les bénéfices ont atteint 14 milliards 512 millions de pesos (environ 579 millions de dollars), soit 142% et la productivité brute à la valeur ajoutée a atteint 938 mille pesos (plus de 38 mille dollars) par travailleur, l’une des plus élevées du pays.

