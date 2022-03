Cuba : Les créateurs de vaccins primés par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 

La Havane, 26 mars (RHC) Miguel Diaz-Canel, président de Cuba, a souligné ce samedi la reconnaissance internationale des créateurs des vaccins anti-Covid-19 de son pays, qui recevront la Médaille pour les inventeurs remise par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

"Une reconnaissance internationale bien méritée aux créateurs de nos vaccins. Avec le contrôle de la pandémie, le peuple leur a donné le premier prix. Beaucoup d’autres viendront", a écrit le président sur la décision annoncée la veille par la Master (sic!) en science Maria de los Angeles Sánchez, directrice générale de l’Office cubain de la propriété industrielle (OCPI).

Maria de los Angeles Sánchez a déclaré à l’Agence Cubaine de Nouvelles (sic!) (ACN) que la reconnaissance répondait aux contributions au développement économique et technologique national de la nation.

La cérémonie sera présidée, a-t-il dit, par Daren Tang, directeur général de l’OMPI, qui se rendra prochainement à La Havane à la tête d’une délégation de son organisation pour récompenser les scientifiques cubains.

Ainsi, seront récompensés les collectifs créateurs de Soberana 01, de l’Institut Finlay de Vaccins (IFV) et du Centre d’Immunologie Moléculaire (CIM), ceux de Soberana 02, de l’IFV, du CIM et de l’Université de La Havane, et ceux d’Abdala et de Mambisa, du Centre de génie génétique et de biotechnologie.

L’OCPI est chargée de conférer à Cuba l’enregistrement des droits de propriété industrielle et de fournir des services scientifiques et technologiques spécialisés pour contribuer au développement de la science, de la technologie, de l’innovation, de l’investissement national et étranger, l’industrie et le commerce.

Plus précisément, dix produits cubains de la branche scientifique ont reçu la médaille d’or de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la première en 1989 et la deuxième en 2015. (Source /AgenciasACN-PL )

NOTE de Bolivar Infos:

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/290265-le-president-diaz-canel-souligne-la-reconnaissance-des-createurs-de-vaccins-a-cuba