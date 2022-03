Economie : Des négociations avec l’Iran, le Venezuela et l’Arabie Saoudite 

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a révélé que les Etats-Unis sont en train de discuter avec Téhéran des problèmes de la fourniture de pétrole dans le cadre des négociations sur l’accord nucléaire avec l’Iran : « Evidemment, la discussion concernant le pétrole en fait partie mais l’objectif principal est d’éviter que [l’Iran] obtienne l’arme nucléaire.

Psaki a aussi rappelé que le coordinateur du Conseil de Sécurité National des Etats-Unis pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord, Brett McGurk, et le principal conseiller sur la Sécurité Energétique, Amos Hochstein, se sont rendus en Arabie Saoudite pour « discuter d’une série de questions comprenant la guerre au Yemen, la sécurité de la région et, certainement, la sécurité énergétique. » « Nous avons eu la discussion. Réduire l’impact sur le marché mondial du pétrole nous intéresse tous et cela a fait partie de cette discussion. »

« Et je signalerais seulement, dans cette situation, que ces choses étaient séparées. Ce sont des voies et des conversations séparées comme les négociations avec l’Iran, » a-t-il souligné.

En outre, Psaki a confirmé qu’une délégation des Etats-Unis s’est rendue auparavant au Venezuela pour discuter, entre autres sujets, de al sécurité énergétique et « de la santé et du bien-être des citoyens étasuniens emprisonnés » au Venezuela.

A son tour, le président Nicolás Maduro a confirmé lundi que samedi dernier, il avait reçu au Palais de Miraflores une délégation étasunienne. « Samedi dernier, dans la soirée, est arrivée au Venezuela une délégation des Etats-Unis. […] Nous avons eu une réunion que je pourrais déjà qualifier de respectueuse, cordiale, très diplomatique,» a-t-il déclaré et il a précisé que cette conversation avait duré environ 2 heures. Il a ajouté que les 2 pays on t disucté « de sujets de très grand intérêt pour le Venezuela et pour el monde » et il a souligné, sans donner plus de détails, que Caracas va rester en contact avec le Gouvernement de Biden.

Dimanche dernier, la présidente de la Chambre des Représentants, Nancy Pelosi, a fait savoir dans une lettre que le Congrès étasunien était en train d’étudier l’exclusion de la Russie de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et l’interdiction d’importer du pétrole et des produits énergétiques russes.

Pour sa part, le vice-premier ministre russe, Alexánder Nóvak, a prédit lundi que le rejet du pétrole russe « aura des conséquences catastrophiques sur la marché mondial. Une augmentation des prix sera inéluctable : plus de 300 $ le baril sinon plus, » a-t-il affirmé.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/08/estados-unidos-negocia-con-iran-venezuela-y-arabia-saudita-sobre-seguridad-energetica-mientras-busca-reducir-la-importacion-de-petroleo-ruso/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/economie-des-negociations-avec-l-iran-le-venezuela-et-l-arabie-saoudite.html