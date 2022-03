Economie : Le grand négoce du gaz

Les Etats-Unis se préparent à faire de grosses affaires avec l’exportation de gaz naturel. Le pays est en train d’accélérer la mise en marche de certaines de ses principales infrastructures de re-gazéification pour augmenter son volume de ventes.

Selon Gasindustrial, le prix du gaz GNL qui arrive des Etats-Unis en Espagne se paie 40% plus cher que celui qui vient de Russie. Concrètement, le gaz étasunien coûte en moyenne 53,88 euros/ MWh alors que celui qui vient de Russie, coûte 38,42 euros/ MWh.

Actuellement, il y a 7 grandes installations d’exportation aux Etats-Unis : Sabine Pass, de Cheniere Energy, en Louisiane; Cove Point Liquefaction, au Maryland, exploitée à présent par Berkshire Hathaway; Corpus Christi Liquefaction, de Cheniere, au Texas; Cameron LNG, de Sempra Energy, en Louisiane; Elba Liquefaction, de Kinder Morgan, en Georgie; Freeport LNG, au Texas et Calcasieu Pass, de Venture Global.

Cheniere Partners, propriétaire du terminal de gaz GNL de Sabine Pass, a mis en fonctionnement son sixième train de liquéfaction. En même temps, l’usine de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé également à fournir du gaz GNL et en décembre dernier, la compagnie et le gouverneur de Louisiane, John Bel Edwards, ont annoncé que 10 000 000 000 de $ vont à nouveau être investis pour développer une nouvelle installation de CP2 LNG.

27 bateaux de gaz GNL devaient arriver en Espagne, pendant ce mois de février. 23 ont déjà été déchargés. Les 4 restant doivent l’être dans les derniers jours du mois.

En mars, il est prévu 29 slots de déchargement mais, comme mesure préventive, on a décidé de lancer aujourd’hui un appel d’offres pour 4 autres slots extraordinaires qui seraient destinés aussi bien à la demande interne qu’à l’exportation. Cet appel d’offres aura lieu lundi prochain.

Il y a 6 jours que l’Espagne a commencé à envoyer du gaz au centre de l’Europe pour essayer de faire face à une éventuelle coupure de la fourniture par la Russie comme le dit aujourd’hui elEconomista.es.

L’Espagne reçoit du gaz d’Algérie par le gazoduc du Medgaz qui fonctionne normalement et dont la capacité a augmenté grâce à son agrandissement depuis le 2 janvier dernier.

Actuellement, le système a des niveaux de capacité décidés par contrat supérieurs à ceux des hivers précédents à la même date et se trouve dans une meilleure situation que les autres pays qui l’entourent après que le Gouvernement ait durci ce qu’on appelle le plan hivernal.

Dans la situation actuelle et avec les réserves de slots et la capacité déjà mise en œuvre par ceux qui les commercialisent, Enagas considère qu’il n’y a pas d’indices objectifs d’une situation de manque de fourniture de gaz dans les prochains mois. Mais le gestionnaire technique du système continue à contrôler en permanence les approvisionnements et les réserves de gaz pour identifier tout slot extraordinaire de décharge qui pourrait être mis à la disposition du marché.

Un outil vital

La fourniture des etats-Unis devient ainsi un outil vital face à la dépendance européenne du gaz russe. En effet, la compagnie polonaise PGNiG a acheté un chargement de gaz GNL étasunien qui sera distribué sur la frontière ukrainienne par ERU Europa. Ce sera la seconde fois que le gaz étasunien sera fourni à l’Ukraine grâce à la coopération de 2 entreprises.

Le gaz GNL étasunien arrivera au Terminal de GNL Presidente Lech Kaczynski de Swinoujscie fin février dans un bateau espagnol. Après la re-gazéification, le combustible sera introduit dans le système de transport polonais. ERU Europe recevra le combustible en interconnexion entre la Pologne et l’Ukraine jusqu’à fin mars.

