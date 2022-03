Economie : Le marché des matières premières 

Quelques jours après l’impositions des sanctions massives de l’occident contre le Russie à cause de son opération en Ukraine, on voit déjà avec force leurs premiers effets sur le marché international qui poussent les prix des matières premières vers des niveaux sans précédent.

Bien que les ressources naturelles ne soient pratiquement pas concernées par les sanctions internationales, les chaînes logistiques affrontent d’éventuelles suspensions à cause de l’incertitude et du refus de certaines entreprises de transport de traiter des demandes concernant des produits en provenance de Russie. Face aux craintes d’éventuelles ruptures de fournitures, tout un ensemble de matières premières ont atteint des niveaux historiques aux bourses internationales.

Les prix du pétrole ont dépassé le seuil des 3 doigts cette semaine. Jeudi, le prix du brut Brent qui sera fourni en mai a dépassé les 119$ pour la première fois depuis 2012. Au total, seulement en mars, le prix du baril, qui la semaine dernière était coté à environ 93 $ a augmenté de plus de 16%, selon le site Investing.

Le prix du brut WTI qui sera fourni en avril a aussi dépassé les 115 $ pour la première fois depuis 2008, l’année où il a atteint son prix maximum absolu de 139 $. En pars, le prix d’un baril de brut WTI a déjà augmenté de 17%.

Le gaz

face aux inquiétudes concernant une éventuelle pénurie de gaz naturel en Europe, le prix de ce qui sera fourni en avril a marqué vendredi un record absolu sur le marché néerlandais TTF en frôlant les 2 400 $ pour 1 000 mètres cubes. Face à cette augmentation sans précédent, l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) a presenté un plan qui prévoit la réduction de la dépendance envers le gaz russe et propose à la population européenne de moins chauffer son foyer.

Ce qui provoque le plus l’augmentation drastique du gaz TTF, c’es la sensation du risque que les sanctions européennes se dirigent vers les exportations d’énergie russe, a affirmé à Reuters Leon Izbicki, analyste de l’entreprise de conseil Energy Aspects.

En 2021, la Russie était le plus important fournisseur de gaz et de pétrole de l’Europe. Pendant le premier semestre de l’année, 46,8% du gaz et 24,7% du pétrole de l’Europe venaient de Russie, selon le bureau européen de statistiques.

Métaux

A la fin de la semaine, une série de métaux dont leprix a commencé à augmenter en même temps que celui du gaz et du pétrole, a aussi explosé sur les marchés internationaux. L’aluminium a atteint un nouveau record en atteignant vendredi les 3 920 $ la tonne à la bourse des métaux de Londres (LME).

Le nickel a dépassé les 30 000 $ pour la première fois depuis 2008. Le cuivre a aussi atteint un nouveau record à plus de 10 700 $. Pendant la même journée, le prix du paladium a atteint son maximum sur le marché étasunien, à 2 990 $.

Le blé

Les aliments ont également subi l’impact économique des sanctions. Le prix du blé a augmenté jeudi pour atteindre les 1 209 centimes de $ par boisseau de seigle, ce qui équivaut à 41,40 kilogs, selon les données de MarketWatch.

Les prix actuels

A 11:00 (GTM), samedi, les prix des matières premières étaient les suivants :

Brut Brent pour remise en mai : 118,03 $ le baril

Brut WTI pour remise en avril : 115,03 $ le baril

Gaz (TTF): 192,550 euros le mégawatt-heure (près de 2 170 pour 1 000 mètres cubes) Aluminium :3 902 $ la tonne

Nickel : 30 063 $ la tonne

Cuivre : 10 751 $ la tonne

Palladium : 2 990 $ la tonne

Blé : 1 209 centimes de $ par boisseau de seigle

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source n espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/03/05/como-quedo-el-mercado-de-materias-primas-despues-de-la-imposicion-de-sanciones-contra-rusia/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/economie-le-marche-des-matieres-premieres.html