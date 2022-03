Honduras : Acceptation de l’extradition de Juan Orlando Hernández aux États-Unis

La cour suprême de justice du Honduras a accepté mercredi l’extradition vers les États-Unis de l’ancien président Juan Orlando Hernández, accusé d’avoir fait entrer des milliers de tonnes de cocaïne aux États-Unis.

La défense de l’ancien président a fait savoir qu’il ferait appel de cette décision de la cour. Il a trois jours pour faire appel.

Les États-Unis accusent Hernández d’avoir transporté du Honduras aux États-Unis depuis 2004 plus de 500 000 kg de cocaïne.

C’est le porte-parole de la cour suprême de justice, Melvin Duarte, qui a annoncé la décision prise par le juge Edwin Ortez après une audience qui a duré plus de 11 heures pour la « présentation et l’évacuation des preuves. »

Selon lui, si la défense d’Hernández fait appel de cette sentence dans les trois jours, ce seront les magistrats de la cour suprême de justice en session plénière qui prendront la décision finale.

En plus des délits de conspiration et d’importation de drogue, la justice étasunienne accuse Hernández de « posséder des armes à feu dont des mitraillettes et du matériel de destruction. »

