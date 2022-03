Honduras : Le tourbillon de corruption qui a conduit le pays à la banqueroute 

Par Carlos Zelaya Herrera

Jeudi 24 février dans la matinée, le Gouvernement de Xiomara Castro de Zelaya, par la voix de sa ministre des Fiances, Rixi Moncada, présentera une radiographie de la situation bancaire et économique dans laquelle il a reçu le pays des mains du Gouvernement de Juan Orlando Hernández Alvarado, aujourd’hui en passe d’être extradé vers les Etats-Unis.

Il y a une énorme dette et le grand nombre de programmes qui ont été approuvés dans le budget général de al République sera révélé, a expliqué Manuel Zelaya, conseiller de la présidente.

Chaque secrétaire d’État fournira un rapport sur ce qu’il a trouvé jusqu’à présent pour que la population sache ce que nous avons affronté en presque 1 mois de gouvernement, a déclaré l’ancien président.

La vérification des comptes publics se déroule à un moment de forte incidence de la pandémie, de forte pression économique et sociale à cause de la hausse constante du prix des combustibles et de l’énergie électrique, des hausses des produits du panier de la ménagère, du chômage, de l’insécurité et d’un violent débat avec le secteur privé pour l’abrogation de lois et la révision des exonérations fiscales.

Les mesures d’allègement sociales prises jusqu’à présent par le Gouvernement comme l’exonération de paiement de 150 kilowatts/heures et la réduction de 10 lempiras du prix du galon de combustible ont été vaincues par la réalité.

La présidente, mors de son investiture, avait annoncé un choeur de conflits sociaux en affirmant qu’elle héritait d’une catastrophe économique et en annonçant d’éventuelles négociations avec les entités financières internationales face à un éventuel non peiment des remboursements.

« Nous héritons d’un pays avec une dette extérieure de 2 074 000 000 de $ qu’on devra payer en 2022, sans un accord avec le Fonds Monétaire International comme charpente qui définisse des politiques publiques et la façon de résoudre les problèmes financiers. »

Le Forum Social de la Dette Extérieure du Honduras prévoit, comme le personnel du nouveau gouvernement, des difficultés pour financer le budget général de 2022 dont la révision avance également au Congrès National de la République.

Les gouvernements nationalistes laissent un taux de pauvreté qui frôle les80% de la population, le chômage dépasse les 2 000 000 de personnes. Ce sont les vrais chiffres, pas maquillés, d’un pays ruiné et en banqueroute après 12 ans de gouvernement nationaliste, a affirmé Castro en arrivant au pouvoir.

La catastrophe économique se reflète dans l’augmentation de 700% de la dette extérieure, l’augmentation de la pauvreté à 74%. Le pays est devenu le plus pauvre d’ Amérique Latine, ce qui explique les caravanes de milliers de personnes de tout âge qui fuient vers le Mexique et les Etats-Unis.

L’endettement, le paiement des intérêts et du capital consomment 50% des rentrées d’argent dans le budget. La solde de la dette intérieure a augmenté de 20 000 000 000 à 179 000 000 000 de lempiras et celui de la dette extérieure est passé 37 000 000 000 à 157 000 000 000, ce qui fait une augmentation de 310%.

Le budget général couvre les dépenses de 101 institutions, la plupart du temps pour layer les soldes et les salaires de 210 000 employés publics. La destruction de l’ENEE laisse un trou fiscal impossible à combler à court terme . Le problème va au-delà du problème de l’énergie, c’est un problème social, économique et une incitation potentielle à l’émigration.

Les entités financières proposent de contracter plus de dette pour payer les producteurs d’énergie sans un programme d’urgence énergétique, ce qui équivaut à se faire complice de l’usure et de l’agiotage légalisés grâce à des contrats préjudiciables à l’intérêt national.

Les pertes dues au vol atteignent plus de 38%, l’impact sur le flux de caisse est de plus de 10 000 000 000 de lempiras par an et dépassent le pourcentage de pertes le plus haut de la région.

Des dizaines de contrats de production d’énergie solaire, thermique et hydroélectrique ont été accordés à des prix élevés préjudiciables à l’intérêt national en plsu de la vente de la souveraineté nationale avec les ZEDE dont le décret d’abrogation est déjà, au Congrès National.

Combien de cet argent arrive aux pauvres, qui contrôle le budget ezt son exécution, que font-ils avec la corruption budgétaire, s’est demandé la première femme présidente du pays depuis 200 ans. L’axe transversal du prochain budget sera la transparence et l’anticorruption.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/21/honduras-la-voragine-de-corrupcion-que-llevo-a-la-bancarrota-al-pais/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/honduras-le-tourbillon-de-corruption-qui-a-conduit-le-pays-a-la-banqueroute.html