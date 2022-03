Mexique : Le Gouvernement répond aux critiques des députés européens 

Le Gouvernement du Mexique a répondu vendredi aux accusations des députés du parlement européen concernant les assassinats de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme dans le pays et a déploré le fait que les députés européens « se joignent comme des moutons à la stratégie réactionnaire et putschiste d’un groupe corrompu qui s’oppose à la Quatrième Transformation. »

Le Gouvernement rappelle qu’il s’agit d’un changement voulu par « des millions de Mexicains pour affronter les monstrueuses inégalités et la violence héritées de la politique économique néolibérale qui s’est imposée dans notre pays pendant 36 ans. »

Et il souligne qu’il défend la démocratie et la liberté d’expression, que les assassinats de reporters et de défenseurs des droits de l’homme ne sont pas des crimes d’État et qu’ils sont l’objet d’enquêtes avec toute la rigueur nécessaire pour que la justice prévale, et non l’impunité.

« Le Mexique a cessé d’être une terre de conquête et, comme très rarement dans son histoire, on est en train de faire valoir les principes libertaires d’égalité et de démocratie, » précise le communiqué.

Il souligne aussi que dans le pays, on respecte actuellement les droits de l’homme complètement : « Ici, on ne réprime personne, on respecte la liberté d’expression et le travail des journalistes. L’État ne viole pas les droits de l’homme comme c’est arrivé sous les Gouvernements antérieurs quand vous, évidemment, avez gardé un silence complice. »

Il précise aussi que la situation chaotique décrite dans le pamphlet des députés européens n’est pas réelle et que le gouvernement actuel a été soutenu par 66 % des suffrages.

En même temps, le Gouvernement du Mexique appelle les autorités européennes à mieux s’informer sur la situation actuelle dans le pays.

Enfin, le document rejette la position d’ingérence des députés européens et conclut ainsi : « N’oubliez pas de que disait ce géant des Amériques, le président Benito Juárez: Entre les individus comme entre les nations, le respect du droit de l’autre, c’est la paix. »

Jeudi, le parlement de l’Union européenne a exigé du Mexique des garanties pour la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme après l’assassinat de 7 reporters depuis le début de l’année.

