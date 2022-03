Nicaragua : Nouvelles mesures coercitives

L’Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique – Traité de Commerce des Peuples (ALBA-TCP) a condamné jeudi les nouvelles mesures coercitives imposées par les Etats-Unis (USA) contre des fonctionnaires du Gouvernement du Nicaragua.

Selon le document, on interdit l’entrée aux Etats-Unis de 9 fonctionnaires du Gouvernement du président Daniel Ortega,

Le secrétaire exécutif de l’ALBA-TCP, Sacha LLorenti, a exprimé le rejet du bloc régional dans un communiqué dans lequel il souligne que cette ordonnance est une mesure coercitive, unilatérale de plus qui « fait partie d’une campagne de discrédit qui cherche à porter atteinte au Gouvernement et au peuple » du Nicaragua.

« Cette sorte d’agressions viole les principes fondamentaux de la Charter des Nations Unies et par conséquent, l’Alliance appelle de nouveau la communauté internationale à dénoncer cette sorte d’agressions, » dit le texte.

L’ALBA-TCP réaffirme sa solidarité et son soutien envers le peuple et le Gouvernement du Nicaragua, le président Daniel Ortega et la vice-présidente Rosario Murillo.

Mercredi dernier, le porte-parole du Département d’État des Etats-Unis, Ned Price, a révélé que la Maison Blanche avait sanctionné 9 hauts fonctionnaires du Gouvernement nicaraguayen pour leurs liens supposés avec des arrestations lors de la campagne électorale de novembre dernier.

Après les élections, les Etats-Unis avaient sanctionné le Ministère Public et des fonctionnaires nicaraguayens et le président Joe Biden avait promulgué la loi intitulée « Renaître » (approuvée par le Congrès) destinée à augmenter les mesures coercitives contre le Nicaragua.

