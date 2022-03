Pérou : D’anciens policiers condamnés pour des exécutions extrajudiciaires

Le quatrième tribunal pénal national du Pérou a condamné mercredi 14 anciens policiers accusés d’homicide qualifié pour avoir formé un escadron de la mort et perpétré des exécutions extrajudiciaires de délinquants présumés.

La cour a condamné à des peines de prison toutes les personnes impliquées dans ces crimes dont les victimes étaient représentées en tant que morts durant les affrontements contre des membres de la police.

Selon les médias, l’ancien commandant de police Raul Prado, chef de l’organisation criminelle, a été condamné à 35 ans de prison comme Carlos Llanto et William Castaño, qui était ses adjoints. Étant donné qu’ils sont en fuite, le tribunal a ordonné leur arrestation et leur incarcération immédiates.

Selon leur degré de responsabilité dans les assassinat, les 11 autres accusés ont été condamnés à des peines comprises entre six mois et 26 ans de prison.

Des rapports de presse disent que les exécutions extrajudiciaires ont eu lieu entre 2012 et 2015 dans la ville de Piura, chef-lieu de la région homonyme (nord-est du Pérou).

Dans la sentence, il est précisé que Prado, Llanto et Castaño « appartiennent à l’organisation criminelle qui attirait des personnes enclines à commettre des délits pour provoquer une fausse opération dans laquelle des gens sont morts, c’est-à-dire qu’ils avaient un but criminel. »

Selon ce qu’on sait, ils utilisaient un délinquant de droit commun pour donner rendez-vous à des criminels à une fausse rencontre mais en réalité ils tombaient dans une embuscade et étaient tués.

Cette personne, nommée Édouardo Trujillo, a été arrêtée et a montré qu’elle était prête à collaborer avec l’enquête en échange d’une réduction de peine mais en juillet 2020, on l’a retrouvée morte dans sa cellule et on pense qu’elle a été assassinée.

Il a été prouvé, par exemple, qu’en utilisant cette façon de faire, le groupe a assassiné le 27 février 2015, dans un quartier de Piura connu comme Los Bancarios, Hugo Yajahuanca Tineo, Martín Alfredo Tello Monja, Gian Marco Fiestas Aquino et Raúl Rivas Rimaycuna.

On estime qu’il y a eu plus de 30 victimes. Les condamnés ont avoué qu’il perpétraient les assassinats pour obtenir de l’avancement ou des décorations.

En plus de la peine de prison, tous devront payer 400 000 sols (plus de 106 000 $) de dommages et intérêts aux familles des victimes.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/peru-condenan-expolicias-ejecuciones-extrajudiciales-20220303-0011.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/perou-d-anciens-policiers-condamnes-pour-des-executions-extrajudiciaires.html