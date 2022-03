Pérou : La CELAC demande le respect de la majorité du peuple qui soutient le président Castillo

La Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC) a appelé samedi tous les secteurs politiques et sociaux du Pérou à respecter l’ordre démocratique et la majorité du peuple qui soutien l’actuel président Pedro Castillo qui affronte un Congrès décidé à le destituer .

« La CELAC exprime son inquiétude à cause de la situation des institutions que traverse la république sœur du Pérou et souligne la nécessité que l’ordre démocratique et la volonté populaire exprimée en faveur du président Castillo soient respectés, » indique le communiqué de l’organisme.

Cette déclaration, signée par le chef de l’État argentin, Alberto Fernandez qui fait actuellement fonction de président tournant de la CELAC, insiste sur la nécessité d’un dialogue et de mécanismes de concertation pour résoudre les conflits.

« Nous réaffirmons notre engagement envers les processus démocratiques de la région et nous continuerons à observer attentivement l’évolution des événements au Pérou » dit ce communiqué, émis au milieu des pressions exercées par le Congrès contre le président.

Vendredi dernier, le président Castillo a demandé à se présenter devant le Congrès pour exposer son message mardi prochain après qu’un groupe de 50 parlementaires ait présenté une motion de destitution contre lui.

Cette demande a été annoncée par le premier ministre, Anibal Torres, à la présidente du congrès Marie Carmen Alvard, dans un communiqué. Le message du président péruvien a reçu l’approbation du conseil des ministres jeudi.

