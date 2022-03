Pérou : La décentralisation ratée ou la démocratisation du pillage

Par Elmer Antonio Torrejón Pizarro

La décentralisation ratée que nous avons eue pendant ces deux dernières décennies au Pérou a représenté « une démocratisation du pillage » égal à celui des pilleurs politiques de la haute classe de Lima.

Le processus de décentralisation que nous avons eu dans notre pays aurait pu représenter un moment historique spécial en brisant beaucoup de « traditions centralistes ancrées » qui ont marqué le développement du Pérou en tant que civilisation.Ce processus de décentralisation aurait impliquer une bonne redistribution des fonctions, des compétences, des ressources budgétaires ou « décongestionné » le pouvoir central.

Les deux dernières décennies au Pérou se sont caractérisées par la mise en marche d’un processus de décentralisation dont la principale caractéristique a été la création des présidences régionales (maintenant gouvernements régionaux) pour que chaque département du pays ait une autonomie dans sa gestion, une autonomie dans ses fonctions, une autonomie dans la gestion du budget ou de l’argent de tous. Que l’argent ne soit plus géré uniquement depuis Lima. On a essayé de faire que les gouvernements régionaux aient une action réelle et participative dans la cogestion de l’État en cherchant l’intégration, le développement humain et la croissance économique du pays.

Mais malheureusement, ces idées et ces objectifs n’ont pas représenté une meilleure gestion publique dans les régions et les municipalités, n’ont pas représenté une bonne gestion des ressources. Chaque jour, nous vous voyons dans nos régions, dans nos provinces et dans nos districts que la corruption est devenue « le pain quotidien. » Vous êtes témoins des dénonciations de vol et de corruption dans votre district, votre province ou votre région.

Selon un rapport de l’inspection générale de la république, en 2020, le Pérou aurait perdu 22 059 000 000 de sols à cause de la corruption et de la mauvaise conduite dans les fonctions et cette quantité de ressources aurait permis de réduire pendant quelques temps la pauvreté monétaire dans le pays. Ce montant perdu dans la corruption équivaut à 12,6% du budget 2020.

Cette décentralisation ratée a fait que le pillage du Pérou ne se fait plus uniquement depuis Lima, monopolisé par les classes hautes et leurs politiciens de toujours mais que maintenant il se fait aussi dans les régions et les municipalités. Le « modus operandi » du pillage au Pérou continue à être le même, il a seulement changé d’acteurs. Les preuves sont là dans les villages, regardez-les.

Le pillage du pays, nous pourrions dire qu’il s’est « démocratisé », tellement démocratisé que ceux qui encaissaient les impôts et avaient la charge des finances dans les régions (régions et municipalités ) travaillent à présent au Gouvernement dans des postes élevés, aux côtés du président Castillo. Tous les jours, nous voyons des dénonciation de corruption, des charges publiques remises à la « mesure », des individus non préparés et sans connaissances qui assument de hautes charges seulement pour agir comme « marionnettes » ou « facilitateurs» au service de la corruption.

Et nous ne parlons pas de la corruption générationnelle qui existe dans les gouvernements régionaux et les municipalités. Un rapport du ministère de la justice et des droits de l’homme dit qu’entre 2002 et 2018, on a comptabilisé 4225 affaires de corruption dans des gouvernements régionaux et locaux impliquant 2059 autorités et anciennes autorités.

Pire, l’inspection générale de la république mentionne qu’en 2020, la corruption dans l’investissement public a atteint 15 % dans les gouvernements régionaux, ce qui fait des pertes de plus de 5000 000 000 de sols. De plus, jusqu’en 2021, il existait environ 2445 travaux paralysés au niveau national pour un montant de plus de 18 000 000 000 de sols , beaucoup de ces projets paralysés par la corruption régionale et municipale.

C’est ainsi. La décentralisation ratée que nous avons eue dans les deux dernières décennies au Pérou a représenté une « démocratisation du pillage » égal à celui des pilleurs politiques de la haute classe de Lima, avec des curriculum vitae et des professions enviables, avec les pilleurs qui arrivent dans nos régions, nos municipalités et maintenant à l’exécutif avec un CV d’une ligne, sans aucune connaissance en gestion publique ou politique mais avec les ongles longs comme ceux qui ont toujours pillé le Pérou depuis Lima.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/04/peru-la-descentralizacion-fallida-o-democratizacion-del-saqueo/

