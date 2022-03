Pérou : Le Congrès rejette la motion de destitution de Pedro Castillo

Le Congrès péruvien a rejeté lundi la seconde tentative de destitution du président Pedro Castillo accusé de corruption et d’incapacité dans sa gestion par les forces de droite au Parlement.

Après plus de 8 heures de débat, 55 membres du Parlement ont voté en faveur de la destitution, 54 contre et 19 se sont abstenus.

Pour être approuvée, la motion présentée par les groupes de droite aurait dû avoir au moins 87 voix sur 130.

Le président Castillo était présent au siège du Congrès pour assumer sa défense contre les accusations des congressistes de droite mais il a décidé de quitter les lieux pour respecter son emploi du temps.

Castillo a rappelé qu’il a décidé de venir devant le Congrès pour « montrer le plus grand respect pour L’État constitutionnel et ses outils de contrôle » et que sa lutte « maintenant n’est pas pour le pouvoir, qui est temporaire» mais «pour servir le pays. »

Lors de sa brève intervention, le président péruvien a dit que la motion contre lui n’est basée sur rien.

Pedro Castillo a célébré le vote du Congrès qu’il a qualifié de victoire « du bon sens, de la responsabilité et de la démocratie. »

La motion de destitution de Pedro Castillo contenait des plaintes pour corruption présumée , désignation de personnes discutables a des ministères et à de hautes charges publiques et une soi-disant absence de capacité à exercer la direction de l’État.

C’est la seconde motion de destitution contre Castillo depuis qu’il est arrivé au pouvoir et il y a six mois. La première avait été rejetée en décembre parce qu’elle n’avait pas obtenu les voix nécessaires pour être débattue au Parlement.

