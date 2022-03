Pérou : Le Tribunal ordonne de libérer Alberto Fujimori

Le Tribunal Constitutionnel du Pérou a publié lundi sa sentence en faveur de la grâce humanitaire et ordonné la libération immédiate de l’ancien président Alberto Fujimori qui purge une peine de 25 ans de prison pour les crimes concernant les affaires de La Cantuta et de Barrios Altos.

La sentence émise par le Tribunal Constitutionnel rétablît la grâce humanitaire que le président Pedro Pablo Kuczynski avait accordée à Fujimori en 2017 en alléguant le grave état de santé de l’ancien président.

De plus, on précise que le juge suprême qui a annulé la grâce humanitaire de Fujimori en 2018 n’avait pas la faculté de le faire et que sa sentence était seulement basée sur la présomption d’illégalités non prouvées.

Se sont prononcés en faveur de la grâce et de la libération de Fujimori le président du Tribunal Constitutionnel Augusto Ferrero (qui a fait usage de son vote préférentiel) et les magistrats Ernesto Blum et José Luis Sardon. Marinella Ledesma, Eloy Espinoza-Sardaña et Manuel Miranda ont voté contre.

À ce sujet, Ledesma a déclaré qu’il n’existait aucun argument légitime à l’appui de cette demande et que cette sentence portait gravement atteinte, à son tour, à la légitimité constitutionnelle péruvienne.

« Je suis d’accord sur le fait que personne ne devrait mourir en prison mais son état de santé et les conditions défavorables de la prison, ce sont des spécialistes médicaux ou pénitentiaires qui doivent les déterminer, pas 3 magistrats du Tribunal Constitutionnel. »

D’autre part, elle a déclaré que « les 3 magistrats du Tribunal Constitutionnel se moquent de la mémoire des morts, de la dignité de leurs familles et de la conscience morale du pays. Ils font également partie de cette histoire et on a le devoir juridique de tourner les yeux vers eux. »

Fujimori a été condamné pour le délit d’homicide qualifié, enlèvement aggravé et blessures graves et lors d’une récente enquête de l’institut d’études péruvienne, on a mis en évidence des critères différents concernant sa grâce car près de 52 % des Péruviens ont pris position contre celle-ci alors que 43 % des personnes interrogées disent être en sa faveur.

