Pérou : Pedro Castillo présente une demande d’habeas corpus

Le président du Pérou, Pedro Castillo, a présenté dimanche une demande d’habeas corpus destinée à déclarer nulle et non avenue l’accord de la sous-commission des accusations constitutionnelle du congrès de cette nation.

Ceci est une réponse à l’acceptation par cette entité d’une plainte constitutionnelle contre le président actuel pour trahison envers la patrie présumée .

L’habeas corpus a été présenté par l’avocat qui défend le président Castillo, Édouardo Pachas, qui allègue une violation du droit à la liberté individuelle, au procès juste et à la tutelle de procédure réelle du siège du Parlement.

De plus le juriste soutient qui il y a eu violation du principe de légalité et d’inapplicabilité par analogie en mauvaise part, violation de la présomption d’innocence et de la liberté de conscience.

Le 28 février dernier, la sous-commission des accusations constitutionnelles a accepté une plainte contre le président actuel du Pérou, un rapport de qualification présenté par un groupe d’avocats et par la députée de « le pays avance » Norma Yarrow.

Il faut signaler que le décompte des voix de la sous commission a été de neuf en sa faveur et huit contre et que, face a l’égalité technique , le vote de la présidente de l’entité, Rosio Torres (alliance pour le progrès) a favorisé l’acceptation de la plainte.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/peru-presidente-habeas-corpus-contra-acusacion-traicion-20220313-0018.html

