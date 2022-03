Pérou : Pedro Castillo se défend

Le président du Pérou, Pedro Castillo, s’est présenté mardi devant le Congrès réuni en session plénière pour adresser un message à la nation avant la discussion d’une motion de censure contre lui qui pourrait aboutir à sa destitution.

Dans son discours, le président a nié fermement avoir des liens avec la corruption et appelée à « tendre des ponts, encourager le dialogue et travailler ensemble sur l’ordre du jour du pays. »Et il a rejeté les dénonciations constantes de son Gouvernement de la part des groupes d’opposants de droite qui le lient à des affaires de corruption présumée.

« Mon Gouvernement a été l’objet d’accusations des secteurs politiques et du secteur des médias. On a cherché à construire un rideau de fumée sur notre gestion, » a déclaré Castillo et il a nié « catégoriquement» être impliqué dans les affaires qui sont l’objet d’une enquête.

Il a affirmé également qu’il ne protègerait « aucun corrompu. » « Si un membre de ma famille ou un citoyen péruvien est impliqué, je demande aux autorités d’agir selon leurs compétences, » a-t-il déclaré.

Et il a annoncé qu’il présentera au Parlement une série de mesures permettant de surmonter la crise des institutions que traverse le pays qu’il a qualifiée de « structurelle. »

« Nous avons la responsabilité d’entreprendre la grande réforme de l’État. Nous ne pouvons pas continuer à être indifférents à cela car la population ordinaire est celle qui souffre de ses conséquences. En tant que président de la république, je m’engage à diriger ce processus. »

La seconde motion de destitution de Castillo en presque huit mois de gouvernement a été admise aux débats par 76 voix pour et 41 contre.

Cette initiative a été proposée par Rénovation Populaire et a aussi l’aval de Force Populaire (Keiko Fujimori ), de Nous Sommes le Pérou, de Le Pays Avance, de Podemos Pérou et d’Alliance pour le Progrès.

Le débat aura lieu le 28 mars prochain. Pour que le président soit destitué il faudra 87 voix sur les 130 membres que compte le congrès.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/16/498076/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/perou-pedro-castillo-se-defend.html