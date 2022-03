Venezuela : Augmentation des opérations aériennes pour faire face au blocus 

Par Marcos Salgado

Au Venezuela, des progrès sont réalisés dans l'interconnexion aérienne avec l'Asie et l'Europe, pour faire face au blocus des États-Unis.

Les couleurs blanches et orange des avions de Conviasa, la compagnie aérienne d'État vénézuélienne créée par Hugo Chávez il y a 18 ans, sont de plus en plus visibles dans des régions lointaines. Ils arrivent déjà à Moscou, en Russie, et à Téhéran, en République islamique d'Iran, dans le cadre d'opérations qui ne s'arrêtent pas et, au contraire, ont tendance à se développer, malgré les sanctions directes des États-Unis contre les avions de la compagnie.

Une contre-offensive qui se traduit par l'expansion des installations de l'aéroport qui dessert la ville de Caracas et d'autres dans le pays, en particulier dans les destinations touristiques.

Conviasa se prépare à recevoir plus d'avions de longue portée pour créer un pont entre la Russie, l'Iran et Caracas.

L'expansion des vols transatlantiques de la compagnie aérienne battant pavillon vénézuélien transformera également cet aéroport Simón Bolívar en une plaque tournante de liaisons en provenance de la Russie et de l'Iran pour surmonter le blocus imposé par les États-Unis.

