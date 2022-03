Venezuela : Augmentation du salaire minimum et "salarisation" des bons du système de la Patrie 

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a annoncé le 3 mars une augmentation du salaire minimum à la moitié de Petro, ainsi que la rémunération des bons qui sont remis aux travailleurs publics par le biais du système de la patrie. L'augmentation aura également un impact sur les tables de l'administration publique et des conventions collectives, ainsi que sur les retraites. Les tickets d’alimentation ou les tickets de panier alimentaire passeront à 45 bolivars. Avec le Petro à 57,81 $ et le dollar officiel à 4,37 bolivars, le salaire minimum resterait à 126 bolivars par mois mais en additionnant les bons de nourriture, il atteint 171 bolivars par mois.

La « salarisation » signifie que les bons qui ont été remis aux travailleurs publics par le biais du système de la patrie feront partie du salaire, ce qui aura un impact sur les bénéfices et les prestations sociales.

L'annonce a été faite lors du deuxième congrès de la classe ouvrière, auquel le président vénézuélien participe au polyèdre de Caracas.

Dans son discours, le chef de l'État a rappelé les attaques que le pays a subies à travers le blocus et les sanctions, et comment cela a affecté les revenus des travailleurs. « Nous avons affronté mille démons ! L'hyperinflation induite, nous allons la réduire. L’attaque contre la monnaie, nous allons la contrôler. La croissance économique, nous l’avons obtenue avec nos propres poumons." Il a également signalé que "le salaire minimum est la blessure la plus pénétrante et celle qui suppure le plus car il dépend du revenu national. Nous avons créé un plan, que je soumets à votre débat, pour aller vers un rétablissement du salaire minimum, de toutes les tables salariales et des conventions collectives de manière soutenable, en contrôlant l'inflation, afin qu’elle ne monte pas en flèche; en contrôlant le taux de change."

Maduro a également demandé à la vice-présidente Delcy Rodríguez un plan pour indemniser toutes les personnes qui ont pris leur retraite au cours des 5 dernières années, car il est conscient du peu qu’elles ont reçu lorsqu'elles ont pris leur retraite. Il a également proposé la discussion de nouveaux modèles de contrats collectifs, avec des modules pour la santé, les caisses d'épargne, les congès, l'éducation, entre autres.

Le président a également assuré qu’étant donné que la production de pétrole, d'or, de fer, d'acier, d'aluminium et de produits pétrochimiques augmente, "nous aurons des ressources pour continuer à avancer et, tôt ou tard, atteindre le salaire minimum d'un Petro, de deux Petro, et de continuer à aller de l'avant".

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2022/03/maduro-aumento-salario-minimo-a-medio-petro-marzo-2022/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/venezuela-augmentation-du-salaire-minimum-et-salarisation-des-bons-du-systeme-de-la-patrie.html