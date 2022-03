Venezuela : Bukele commente les négociations de Washington avec Caracas 

Le président du Salvador, Nayib Bukele, a commenté lundi la visite d’une délégation des Etats-Unis au Venezuela pour discuter de la sécurité énergétique.

« Le Gouvernement des Etats-Unis décide de qui est le mal et de qui est le bien et aussi de quand le mal devient le bien et le bien devient le mal, » a-t-il écrit sur son compte Twitter. « Le pire de tout, c’est que des milliers de millions de personnes continuent à acheter ce discours et à le prendre pour al vérité. »

Dans un autre twitt, Bukele a souligné que « tout cela est une plaisanterie mal racontée » et ila rappelé qu’en octobre de l’a nnée dernière, l’un des conseillers de Joe Biden pour l’Amérique Latine, Juan González, avait déclaré qu’il fallait « éviter » que le Salvador « devienne un autre Venezuela. »

Les Etats-Unis négocient avec l’Iran, le Venezuela et l’Arabie Saoudite sur la « sécurité énergétique » pendant qu’ils cherchent à réduire les importations de pétrole russe.

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a fait savoir lundi qu’une délégation des Etats-Unis s’était rendue auparavant au Venezuela pour discuter, entre autres sujets, de al sécurité énergétique et « de la santé et du bien-être des citoyens étasuniens emprisonnés » au Venezuela.

A son tour, le président Nicolás Maduro a confirmé lundi que samedi dernier, il avait reçu au Palais de Miraflores une délégation étasunienne. « Samedi dernier, dans la soirée, est arrivée au Venezuela une délégation des Etats-Unis. […] Nous avons eu une réunion que je pourrais déjà qualifier de respectueuse, cordiale, très diplomatique,» a-t-il déclaré et il a précisé que cette conversation avait duré environ 2 heures. Il a ajouté que les 2 pays on t disucté « de sujets de très grand intérêt pour le Venezuela et pour el monde » et il a souligné, sans donner plus de détails, que Caracas va rester en contact avec le Gouvernement de Biden.

