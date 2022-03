Venezuela: De nouveaux cycles de dialogue avec les secteurs politiques et sociaux 

Mardi, le président de l'Assemblée nationale (AN), Jorge Rodríguez, a annoncé que la Commission parlementaire spéciale pour le dialogue et la réconciliation convoquera de nouveaux cycles de conversations avec tous les secteurs politiques, sociaux et économiques du pays. Il a précisé aux médias que ces réunions aboutiront au "reformatage" envisagé par le Président de la République, Nicolás Maduro. « Puissions-nous tous être dans ce dialogue, » a déclaré Rodríguez.

« Nous disons que tous les secteurs politiques doivent participer au dialogue. Le dialogue commence aujourd'hui (mardi 15 mars). Pour la réforme du dialogue, il doit y avoir un dialogue inclusif, que nous soyons tous représentés. Une carte politique, la photo après les élections législatives et les élections régionales et municipales doit être prise en compte", a ajouté le député.

Il a expliqué que 3 points ont été convenus : intégrer tous les secteurs de la société ; que tous les partis politiques aient le droit de participer et d'accepter une proposition du Président de tenir une série intensive de consultations et de réunions.

Les consultations et les demandes de réunions seront menées avec ce qu’on appelle la Plateforme unitaire, tous les chefs de l'opposition et les organisations du Grand Pôle Patriotique Simón Bolívar (GPPSB). FEDECAMARAS et la classe ouvrière seront également appelés à venir discuter de leurs véritables attentes.

Libération d'Alex Saab

En ce qui concerne la table de dialogue au Mexique, le parlementaire a souligné qu'à la suite de ces consultations, le format des conversations sera décidé et qu'il n'y a eu aucun changement en ce qui concerne la demande de libération du diplomate Alex Saab.

"Nous, nous avons dit dans tous les forums et dans toutes les réunions qu'Alex Saab est un membre à part entière de la délégation et que ce qui s'est passé - son enlèvement par le Cap-Vert et les États-Unis - a directement porté atteinte au déroulement du dialogue au Mexique, » a-t-il déclaré. « C'était un affront pour le travail diplomatique et le dialogue, il n'y a pas eu de changement à cet égard, la raison juridique du droit international est de notre côté, a-t-il souligné.

Le 8 mars, le président Maduro a annoncé la réactivation du processus de dialogue national avec tous les secteurs du pays pour la paix et le rétablissement de la nation.

« Nous allons réformer le processus de dialogue national et nous allons vers un processus plus large et plus inclusif, qui tendra la main à tous les Vénézuéliens", a-t-il déclaré et il affirmé sa volonté d'aller de l'avant dans des conversations respectueuses et ceux qui cherchent la paix.

