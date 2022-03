Venezuela : Démantèlement d’un camp de TANCOL qui fabriquaient des explosifs 

Le Commandement Stratégique Opérationnel de la Force Armée Nationale Bolivarienne (CEOFANB) a démantelé un camp qui se consacrait à produire des explosifs utilisés par les terroristes trafiquants de drogue colombiens dans le secteur frontalier de La Coromoto de la municipalité de Páez de l’état d’Apure.

Le chef du CEOFANB, GJ Domingo Hernández Lárez, a écrit sur Twitter que ceux qui patrouillaient dans cette zone pendant l’opération Bouclier Bolivarien 2022 ont trouvé sur place :

10 500 détonateurs non électriques

4 500 détonateurs au phosphore blanc

1 250 kg de poudre noire

500 mètres de mèche lente

de la mitraille.

« Tout de fabrication colombienne, » a-t-il précisé e til a confirmé que «la FANB ne permettra pas que des terroristes trafiquants de drogue colombiens utilisent n otre sol national comme cachette ni comme route ni comme camp et encore moins pour souiller l’honneur de notre peuple. Ces habitudes de mort, de drogues et d’explosifs ne sont pas celles du Venezuela et nous ne les acceptons pas. »

L’opération destinée à expulser les TANCOL (terroristes armés trafiquants de drogue colombiens) du Venezuela se poursuit sur tout le territoire de al frontière du pays ave cla Colombie. « La FANB reste déployée dans tout l’état d’Apure et exerce al souveraineté en cherchant et en détruisant toute activité des TANCOL qui perturbe la paix sociale sur notre territoire national ! Apure est à nous ! » dit le message.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/29/venezuela-fanb-desarticulo-campamento-tancol-que-fabricaba-explosivos-en-apure/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/venezuela-demantelement-d-un-camp-de-tancol-qui-fabriquaient-des-explosifs.html