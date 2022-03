Venezuela : Des fonctionnaires étasuniens venus parler de sécurité énergétique

Le Gouvernement Biden a affirmé lundi qu’il a entamé des contacts avec le Gouvernement vénézuélien présidée par Nicolas Maduro pour parler de problèmes de « sécurité énergétique » et « du bien-être des citoyens étasuniens emprisonnés. » C’est ce qu’a affirmé la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, lors d’une conférence de presse, lundi 7 mars. Il n’y a pas eu de confirmation officielle du côté vénézuélien.

À la question d’un journaliste concernant le voyage de représentants du gouvernement étasunien au Venezuela annoncé cette fin de semaine par le journal The New York Times, Psaki. a répondu : « En ce qui concerne le Venezuela, le but de ce voyage de fonctionnaires comprend plusieurs sujets, la sécurité énergétique et aussi s’assurer du bien-être des citoyens des États-Unis emprisonnés et ce sont des conversations séparées. »

Psaki a admis qu’il y avait eu « un dialogue avec des membres du Gouvernement ces jours derniers et que les négociations sont ouvertes. » La porte-parole a nié qu’il y ait eu des décisions de prises à propos des « sanctions » contre le Venezuela.

Pendant ce voyage, a dit Psaki, les fonctionnaires étasuniens ont parlé de la libération de 6 directeurs de Citgo Petroleum corporation (cinq citoyens étasuniens et un résidant légalement dans le pays) qui ont été arrêtés à Caracas en 2017, accusés de blanchiment d’argent, d’espionnage et de corruption.

Il y a également deux soldats à la retraite des États-Unis, Luke Deman et Erin Berry, qui ont été emprisonnés après avoir participé à l’opération Gédéon ratée , exécutée en mai 2020 pour essayer de capturer ou d’assassiner le président Nicolas Maduro.

Selon le journal espagnol de droite ABC qui cite des sources qui ont demandé à garder l’anonymat, la Maison-Blanche envisagerait de lever partiellement les « sanction » contre le brut vénézuélien et pour cela, aurait envoyé ce week-end trois fonctionnaires à Caracas pour qu’ils rencontrent des représentants du Gouvernement légitime présidé par Nicolas Maduro. Ces envoyés ont été le chargé de l’Amérique latine au conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, Juan Gonzalez, le soi-disant ambassadeur des États-Unis pour le Venezuela qui travaille depuis la Colombie, Jimmy Story (qui n’est pas reconnu comme tel par le Gouvernement vénézuélien ) et l’envoyé spécial pour une soi-disant « libération d’otages », Roger Carstens.

La Maison-Blanche n’a pas avisé Juan Guaidó ni son équipe ni à Caracas ni son équipe aux États-Unis du voyage de ses représentants au Venezuela. Guaidó a insisté pour continuer à être le « président par intérim » du Venezuela et « président » d’une soi-disant Assemblée nationale composée de gens qui ont été députés pendant la législature 2015 2020 mais le nombre de pays qui les reconnaissent comme tels est passé de plus de 50 en 2019 quand il s’était proclamé comme soi-disant « président par intérim » à moins de 10 actuellement.

Après les sanctions, le Venezuela a été capable de produire quelques 760 000 barils de pétrole par jour avec l’aide de ses partenaires, selon des rapports internationaux. Les analystes cités par ABC et d’autres médias pensent que, sans les mesures coercitives, le Venezuela pourrait produire environ 1 200 000 barils par jour.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2022/03/casa-blanca-levantamiento-parcial-de-sanciones-precios-petroleo-rusia-ucrania/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/venezuela-des-fonctionnaires-etasuniens-venus-parler-de-securite-energetique.html