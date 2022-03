Venezuela: Le pétrole a un visage d’hérétique

Par Marcos SalgadoDe hauts fonctionnaires des Etats-Unis se sont rendus au Venezuela pour rencontrer le Gouvernement constitutionnel de Nicolás Maduro au moment où Washington cherche non seulement à isoler la Russie de ses alliés en intensifiant le conflit en Ukraine mais cherche aussi des sources d’énergies alternatives. Ce voyage est la visite de plus haut niveau de fonctionnaires étasuniens à Caracas depuis des années, stimulée par le désir de séparer la Russie de ses alliés latino-américains restants après que les Etats-Unis aient rompu les relations diplomatiques avec le Venezuela et fermé leur ambassade à Caracas en 2019.

Les lobbyistes étasuniens signalaient que, pour sortir de l’impasse énergétique, Washington devait rétablir des relations avec le Venezuela. Selon l’agence britanico-étasunienne Reuters, cette réunion – qui ne devrait pas être la dernière – s’est réalisée sans résultats en vue : le PDVSA avait demandé la levée complète des sanctions. L’agence anglaise affirme qu’il pourrait y avoir d’autres rencontres.

Mais pour cela, Washington devrait lever les mesures unilatérales contre le Venezuela et un meilleur flux de trésorerie pour la compagnie pétrolière d’État PDVSA améliorerait la situation économique du PDVSA presque immédiatement, ce qui bénéficierait de façon évidente à la stabilité de Nicolás Maduro à la tête du Gouvernement.

Les alignements automatiques contre Vladimir Poutine et la Russie continuent à arriver et s’ajoutent à une cataracte tragique dans certains cas, inquiétante dans d’autres et hilarante à l’autre extrémité. Des pays d’ Europe envoyant des armes à l’Ukraine à la fédération internationale féline interdisant l’importation et l’enregistrement de pédigrés de chats élevés en Russie, en passant par la chasse aux sorcières contre les médias de communication russes.

Les conséquences de al nouvelle situation mondiale se perdent à l’horizon et l’Amérique Latine ne semble pas devoir rester hors de la nouvelle division du monde imposée par l’occident : : celui qui n’est pas avec les Etats-Unis est contre eux.

Mais l’invasion russe de l’Ukraine a amené Washington à prêter plus d’attention aux alliés du président Vladimir Poutine en Amérique Latine dont la Maison Blanche pense qu’ils pourraient devenir une menace pour la sécurité si l’affrontement avec Moscou se renforçait, indique le journal The New York Times. Quand ce mois-ci, les Etats-Unis et leurs alliés ont commencé à envisager des sanctions envers les exportations russes de pétrole et de gaz pour châtier le pays pour être en train de dévaster l’Ukraine, des voix très importantes affiliées aux 2 principaux partis politiques étasuniens ont signalé le Venezuela comme un remplaçant possible. En plus de la dimension financière potentielle de la guerre et des sanctions, le problème de la nourriture fait son apparition. Les famines annoncées mettent en évidence l’échec systématique de l’idée de sécurité alimentaire. Mais le véritable nœud gordien est la question de l’énergie. La penseuse canadienne Naomi Klein envisage de façon dramatique l’alternative qui se présente à l’humanité face à l’avancée d’une vague conservatrice fermement articulée à l’industrie des combustibles fossiles. C’est le pétrole, imbécile !

On ne sait pas vraiment combien de temps la délégation des Etats-Unis qui comprend de hauts fonctionnaires du Département d’État et de la Maison Blanche restera à Caracas ni qui rencontrera ce groupe. Des républicains bien branchés, dont Robert Stryk, un intrigant de Washington qui s’est brièvement enregistré pour représenter le Gouvernement de Maduro en 2020 et est toujours en contact avec les personnes qui l’entourent, ont participé aux conversations sur le réouverture du commerce du pétrole.

Pendant ce temps, Maduro a affirmé que le Venezuela est prêt à apporter la stabilité pétrolière au monde, après que les Etats-Unis aient affirmé vendredi qu’ils étaient en train d’envisager des moyens pour réduire leur consommation d’énergie russe. Ce week-end, le prix du pétrole Brent a atteint les 116,48 $ et on s’attend à ce qu’il atteigne les 185 $ le baril à cause de la guerre en Ukraine. Trish Regan, la présentatrice de Fox, a écrit sur Twitter: « Nous devons envisager une façon de rétablir les relations avec le Venezuela, un foyer de gisements massifs de pétrole. » Dans le Washington Post, Fareed Zakaria envisage de débloquer 2 grandes sources de pétrole qui actuellement ne parviennent pas au marché et propose de « suspendre les sanctions de l’ex-président Donald Trump contre le Venezuela et l’Iran. »

Les Etats-Unis et le Venezuela ont rompu leurs relations diplomatiques en 2019 après que Maduro ait été réélu pour un second mandat lors d’élections largement contestées. Washington a reconnu alors le dirigeant d’opposition Juan Guaidó, à l’époque président de l’Assemblée Nationale comme seule autorité légitime et imposé une série de sanctions économiques à Caracas pour forcer Maduro à partir.

Les fonctionnaires étasuniens sont arrivés à Caracas le jour même où le gouvernement et le peuple vénézuélien rendaient hommage à l’héritage du dirigeant de la Révolution Bolivarienne Hugo Chávez (1954-2013), à l’occasion du neuvième anniversaire de sa mort.

A la cris provoquée par le conflit armé s’ajoutent les effets des sanctions économiques mises en place par les pays occidentaux contre la Russie. Comme l’a indiqué l’économiste, ancien chef du FMI, Kenneth Rogoff, le gel des actifs de la Banque Central russe est « une mesure absolument radicale » qui parque « un point de rupture » et il ajoute que la Chine regarde cela parce qu’elle a 3 000 000 000 de $ de réserve. C’est à dire que si l’attaque financière contre la Russie échoue, les Etats-Unis vont avoir un problème.

Il y a à peine 3 ans, les Etats-Unis, avec Donald Trump, renforçait sa stratégie contre le Venezuela en participant sans demi teintes à une invasion depuis la Colombie. Mais maintenant, Biden serait-il prêt à lever les sanctions contre le Venezuela seulement pour compliquer la vie à la Russie ? Et le Venezuela romprait-il son alliance avec la Russie ? En principe, cela semble difficile mais en tout cas, de sont des questions que nous n’avions pas imaginé devoir nous poser jusqu’à il y a quelques jours.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/08/pensamiento-critico-ee-uu-la-guerra-y-venezuela-el-petroleo-tiene-cara-de-hereje/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/venezuela-le-petrole-a-un-visage-d-heretique.html