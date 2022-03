Venezuela: Le président Maduro s'exprime au Conseil des droits de l'homme de l'ONU 

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, s'est exprimé le 28 février lors de la 49e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, d'où il a dénoncé son intention d'utiliser le Système international des droits de l'homme "pour remplacer les gouvernements non alignés sur les intérêts hégémoniques de l'Occident et imposer aux pays du sud des formules de colonialisme judiciaire par lesquels les systèmes nationaux doivent être remplacés par des mécanismes interventionnistes, colonialistes, étrangers, contraires aux principes de souveraineté, d’autodétermination et de complémentarité.

Dans son discours, il a également dénoncé le fait que la Banque d'Angleterre, avec le soutien du gouvernement du Royaume-Uni, conserve 31 tonnes d'or conservées dans les réserves historiques du Venezuela. Le Novo Banco de Portugal a enlevé, sous forme de gel, plus d'un milliard de dollars vénézuéliens. Citibank a transféré illégalement 342 millions de dollars de la Banque centrale du Venezuela appartenant au pays à un compte du Trésor américain.

Maduro a dénoncé qu'avec cet argent, les opérations d'une organisation criminelle internationale qui, basée sur une fiction de reconnaissance d'un gouvernement inexistant, exécute des plans contre le pays sont payées. Ces trois institutions financières, ajoute-t-il, "nous ont refusé le droit d'utiliser les ressources pour acheter des vaccins, des médicaments, de la nourriture ou des intrants dans la lutte contre le Covid-19, et pour garantir les droits à la santé et à la vie du peuple vénézuélien".

Il dénonce également que le Fonds monétaire international, sous la pression du gouvernement américain, refuse de donner au Venezuela 5 milliards de dollars en droits de tirage spéciaux "qui nous correspondent par droit de lutter contre la pandémie et pour les droits du peuple".

Il indique que les sanctions mal nommées "ont privé notre pays de 99 % de ses recettes en devises provenant des exportations" et d'au moins 30 milliards de dollars liquides "qui font partie des actifs du Venezuela à l'étranger".

Enlèvement d'Alex Saab

Il dénonce également l'enlèvement illégal de l'ambassadeur Alex Saab au Cap-Vert en juin 2020, "quand il était en mission officielle pour apporter de la nourriture et des médicaments au Venezuela". Il dénonce également que le 16 octobre 2021 "il a été enlevé par un groupe de militaires américains et emmené illégalement du Cap-Vert en Floride", malgré "la peine claire et catégorique de la Cour de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a ordonné sa libération immédiate". Il réitère que son immunité diplomatique, ses droits de l'homme et son intégrité physique ont été cruellement et systématiquement violés, et que le processus devant les tribunaux américains est en proie à des vices et à des distorsions.

Il souligne que Saab a été nommé fin 2021 comme représentant officiel et permanent de la table de dialogue au Mexique entre le gouvernement vénézuélien qu'il préside et des secteurs de l'opposition, de sorte que son deuxième enlèvement et son extraction illégale des États-Unis ont été "un coup délibéré et rusé pour le développement et la continuité" du processus de dialogue.

Protection sociale et droits de l'homme

Il explique que 77 % du budget du pays est consacré à la protection sociale et à la sécurité. Il assure qu'entre 2016 et 2021, 2 800 000 maisons construites par le gouvernement vénézuélien ont été livrées et 3 900 000 construites depuis 2011, ce qui a bénéficié à plus de 10 millions de personnes. Les Clap ont apporté de la nourriture à plus de 7 millions de familles. 84 % des établissements qui dispensent l'éducation sont originaires de l'État vénézuélien et sont gratuits, 93 % d'entre eux ont des programmes alimentaires gratuits spéciaux pour les étudiants, et la plate-forme technologique Patria a été créée, qui regroupe aujourd'hui 21 millions de personnes qui reçoivent des soins sociaux de l'État. 29 processus électoraux ont eu lieu depuis le début de la révolution bolivarienne en 1999.

Il rappelle les événements du 27 février 1989, qui ont fait des milliers de morts dans tout le pays à la suite de manifestations et de pillages à la suite d'un ensemble de mesures imposées par le Fonds monétaire international, et note que la Communauté internationale n'a pas soutenu. De cette tragédie est née "une force historique pour les transformations qui se sont produites au Venezuela", qui a apporté, entre autres avantages, une révolution politique et sociale, une Constitution garante et un système de protection des droits de l'homme.

Il a également rappelé que le Venezuela a participé pour la troisième fois à l'examen périodique universel de ce Conseil des droits de l'homme, "dans un esprit constructif et coopératif", montrant ses réalisations, ses progrès et les défis à venir. Depuis 2019, nous travaillons avec le Haut-Commissariat Michelle Bachelet "pour continuer à renforcer le modèle des droits de l'homme dans notre pays". Les responsables du haut-commissaire remplissent leur mandat au Venezuela "en toute liberté" ; le bureau fournit un soutien technique à plus de 10 institutions étatiques vénézuéliennes dans de multiples domaines de travail. Une invitation a également été adressée au Rapporteur spécial sur le droit au développement, et ils sont maintenus en coopération avec le Conseil des droits de l'homme.

