Venezuela : Le socialisme est la clé de la croissance

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a affirmé samedi au congrès du parti socialiste uni du Venezuela (PSUV) que le modèle socialiste est la voie à suivre pour garantir le bien-être et la croissance des peuples.

« Nous allons entrer dans une nouvelle époque, la transition vers le socialisme est la clé pour renforcer la croissance (…) Nous, nous allons fermement vers la construction du socialisme. Une nouvelle société. »

En évoquant les infâmes attaques dont a souffert le Venezuela suite aux sanctions illégales, le président Maduro a appelé à renforcer l’unité en l’honneur de l’héritage du commandant Hugo Chavez qui, ce 5 mars, est mort depuis 9 ans.

« Les trois R. Nets sont l’essence de l’étape de croissance : résistance, renaissance et révolution (…) Nous allons garantir et rétablir de salaire. Cela a été la lutte de toute ma vie, maintenant, en ayant de l’épargne, j’ai décidé de commencer le rétablissement intégral du revenu minimum de la famille en mettant le salaire à un demi Pétro et en intégrant les bons du carnet de la patrie dans les salaires. »

En même temps, le chef de l’État a indiqué que le processus de croissance doit aller de pair avec la justice, c’est pourquoi il a condamné toutes corruption à l’intérieur du parti au gouvernement : « zéro tolérance pour la corruption et la pourriture morale , » a-t-il déclaré.

« J’ordonne d’appliquer la plus ferme justice à ceux qui font le trafic d’essence contre le peuple. C’est un ordre ! »

Le président Maduro a appelé instamment les bases du PSUV à débattre à fond des bases théoriques du renforcement de l’éthique et de la morale : « Les dirigeants qui ont des charges publiques doivent appliquer à fond ce processus de renaissance (…) C’est une renaissance de la morale, de l’engagement et de la conscience. »

