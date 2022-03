Venezuela : Le Venezuela dénonce devant l’ONU l'impact des mesures coercitives

La Havane, 28 février, (RHC)- Le président Nicolas Maduro a dénoncé ce lundi l'impact des mesures coercitives unilatérales sur l'économie du Venezuela pour faire face à la pandémie de Covid-19, lors de la 49ème session ordinaire du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies.

Il a souligné que le Venezuela a réussi à atténuer la pandémie, malgré les grandes difficultés posées par l'imposition de mesures coercitives unilatérales, qu'il a qualifiées de «sanctions criminelles et punitives» contre l'économie et contre le peuple».

Le chef d'État vénézuélien a souligné que les 503 mesures coercitives priseS contre son gouvernement ont bloqué l'accès à la nourriture, aux fournitures médicales et aux équipements pendant toute cette période.

Il a également dénoncé devant l'ONU une campagne médiatique soutenue visant à criminaliser le pays, des tentatives de coups d'État et d'assassinat, des invasions mercenaires orchestrées à Washington, et l’infiltration soutenue de bandes paramilitaires par le gouvernement colombien », a-t-il énuméré.

Le président a également dénoncé la rétention et la saisie de 31 tonnes d'or appartenant aux réserves vénézuéliennes par la Banque d'Angleterre avec le soutien du gouvernement britannique, le gel de plus d'un milliard de dollars par la nouvelle Banque du Portugal, et le transfert par la City Bank de 342 millions de dollars vers un compte du Trésor nord-américain.

"Ces trois institutions financières nous refusent le droit d'utiliser des ressources pour acheter des vaccins, des médicaments, des aliments et des fournitures en général, dans la lutte contre le Covid-19 et pour garantir les droits à la santé et à la vie du peuple vénézuélien».

«Un effort multilatéral et une réelle volonté politique sont nécessaires pour défendre la vie humaine plutôt que les profits pharmaceutiques», a-t-il insisté.

Source: Telesur

