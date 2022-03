Venezuela : Les corrompus qui sanctionnent

Par Vladimir Castillo

En ce moment ou les sanctions unilatérales et illégales des États-Unis et d’une bonne partie de l’Europe pleuvent sur toute nation qui ne s’agenouille pas devant leur prétention autoproclamée d’être la police et les maîtres du monde, dans le meilleur style d’un mauvais dessin animé, nous regrettons que tant de peuples, tant d’êtres humains, se voient affectés cruellement et douloureusement par ces actions inhumaines et injustes. Mais les peuples résistent, inventent et vainquent l’adversité, ils continuent à avancer dans le bon sens de l’histoire avec ou sans sanctions, cherchent et trouvent des solutions aux problèmes provoqués par les attaques de l’empire.

De l’autre côté, il y a ceux qui poussent à prendre ces paquets de sanctions contre les peuples de l’Iran, du Venezuela, de la République Populaire de Corée, de Cuba, de la Syrie, du Nicaragua, de la Russie et j’arrête de compter… et qui les élaborent. À tour de rôle, ils font le mal, les Obama, Biden, Trump, les sénateurs et les Européens serviles. Maintenant, c’est Biden qui est de service et nous ne mentionnerons comme exemple de sa grande arrogance qu’une enquête qui est sortie ces derniers jours sur lui et sur son fils, Hunter Biden et une autre sur le sénateur Bob Menéndez mais la liste pourrait continuer.

Comme je l’ai dit, il y a quelques jours est sortie une information vérifiée sur le président Joe Biden et son fils Hunter Biden en relation avec l’affaire de l’entreprise ukrainienne «Burisma holding. » Comme cela a été prouvé, Hûunter Biden a profité de l’influence de son père, alors vice-président, pour obtenir un poste à la direction de l’entreprise de gaz ukrainienne et toucher un tas d’l’argent pour faire le trafic de relations. Hunter avait aussi l’habitude d’organiser des rencontres privées de patrons ukrainiens avec son père.

Les sénateurs républicains Hrassley et Johnson, il y a quelques jours, ont déposé une lettre de réclamation devant Anthony Blinken, le secrétaire d’État, parce qu’il a cherché à cacher des courriers électroniques dans lesquelles des fonctionnaires du département d’État avertissent que le vice-président Biden et son fils jouissent de privilèges pour obtenir des affaires lucratives et aussi font référence à un pot-de-vin de 7 000 000 de dollars payé à des fonctionnaires ukrainiens pour clore une enquête sur le propriétaire de Burisma holding, Mykola Zlochevsky pour avoir, à son tour, payé 23 M M dollars en pots de vin.

Les sénateurs ont demandé « qu’on fournisse immédiatement une version non modifiée et non classifiée de ce courrier électronique et qu’on mette fin à tous les efforts destinés à cacherts au Congrès et au peuple étasunien les enregistrements sur les relations de Hunter Biden avec Burisma» avant de demander au département d’État d’expliquer pourquoi les courriers électroniques qu’ils ont envoyés avaient des parties caviardées.

Hunter Biden est l’objet d’une enquête criminelle concernant ses impôts, ses comptes dans des paradis fiscaux et ses affaires à l’étranger. Est aussi l’objet d’une enquête criminelle de la part du département de la justice, la firme de conseil « BlueStar stratégie » liée aux démocrates, mentionnée dans les courriers, que Burisma a engagée pour chevaucher aux États-Unis. Entre autres choses, BlueStar a aidé à organiser une association controversée entre Burisma et « Atlántic Cuncil», l’un des principaux groupes d’experts en politique étrangère de Washington, un cercle de pensée qui, évidemment, a été très actif dans les attaques de diverses sortes contre la Révolution Bolivarienne.

D’autre part, il est sorti plusieurs articles journalistiques ces derniers jours sur l’un des plus féroces partisans, au Congrès des États-Unis, des sanctions contre des pays et des nations souverains, le sénateur Bob Menéndez, un furieux défenseur de la liberté et de la démocratie, ami du bataillon Azov, qui démontrent une série d’actes de corruption de cet individu qui vont du fait de recevoir des cadeaux en argent liquide comme le paiement pour la candidature d’un procureur et pour des faveurs reçues jusqu’au fait de manger plus de 300 000 dollars de viande au restaurant Mortons steak House. De plus ces articles corroborent le fait qu’il a privilégié de grandes firmes pharmaceutiques et médicales frauduleuse contre le Medicare et que pour ces petits délits et d’autres, il a été « sévèrement admonesté » par le comité d’éthique du Sénat.

C’est une peine pour le peuple des États-Unis et pour les peuples européens que des gens de cette espèce dirigent leur destinée et nous sommes certains que tôt ou tard les impérialistes, les néonazis, les racistes et les corrompus seront définitivement vaincus.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

