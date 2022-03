Venezuela : Les membres de la commune tiennent en respect les TANCOL 

Exemple d’organisation populaire, d’autodétermination et de souveraineté, la Ville Commune Socialiste Paysanne Simón Bolívar affronte avec courage la menace des groupes illégaux colombiens.

Les membres du Gouvernement autonome de la Ville Commune Socialiste Paysanne Simón Bolívar, dans l’état d’Apure, ont donné un coup d’arrêt à l’incursion sur leur territoire des groupes terroristes colombiens connus sous le nom de TANCOL (Terroristes Armés Trafiquants de Drogues Colombiens).

Ils ont rendu visite à la rédaction de Ciudad CCS ce mercredi et lui ont raconté comment, sur un territoire de 116 000 hectares, à 40 kilométrés de la frontière colombienne, ils tiennent en respect les groupes illégaux, à force d’organisation et de mobilisation, sans tirer un seul coup de feu.

« Ce phénomène vient de très loin, ces groupes armés sont présents dans cette zone au moins depuis les années 80. Ils sont toujours venus par petits groupes et ils essayaient d’imposer leur ordre, souvent, on ne savait pas qui ils étaient. A ce moment-là, notre peuple a commencé à s’organiser et il devait aussi affronter la répression de la Quatrième République qui avait qualifié ce territoire de « zone rouge très dangereuse, » se souvient Braulio Márquez, porte-parole du Gouvernement autonome et militant du Courant Révolutionnaire Bolívar y Zamora (CRBZ).

Márquez avertit que les TANCOL sont intéressés par la situation géographique de la Ville Commune qui possède des terres fertiles et apte à toute culture et un territoire favorable au développement de leurs activités illégales : « Ils voudraient cultiver la coca, installer des pistes d’atterrissage clandestines, des laboratoires pour faire de la drogue (…), c’est pourquoi ils cherchent à impliquer notre communauté dans leurs différends internes, à déplacer leur conflit vers notre territoire. »

Le 14 janvier dernier, plus de 160 hommes ont essayé de prendre par les armes 2 communes faisant partie de la Ville Commune Simón Bolívar mais ils ont reçu un très fort rejet de la part de leurs habitants. « Le Gouvernement autonome a activé ses mécanismes de mobilisation et de dénonciation et nous les avons affrontés politiquement. Ils ont battu en retraite mais non sans, auparavant, menacer de mort les dirigeants des diverses structures comme la camarade Amparo Leal, chef d’UBCH qui, aujourd’hui, nous accompagne ici. »

La Force Armée Nationale Bolivarienne (FANB) qui maintient dans cette zone une mission de sécurité et de contrôle dans le cadre de l’Opération Bouclier Bolivarien 2022, a repoussé les TANCOL dans des terres éloignées en bombardant des laboratoires, en saisissant du matériel de communication et des armes,en leur causant des pertes et en les capturant.

« Dans le cas des membres de notre commune, l’accumulation de al force d’organisation tout au long de ces années nous a servi à dissuader les TANCOL. Ils savent qu’ils ne sont pas du tout acceptés sur nos territoires et qu’il y a un peuple qui s’est formé dans la paix, dans la tranquillité et dans la démocratie. Avec courage et vaillance, nous les avons freinés en les vainquant encore et encore sans tirer un coup de feu, » a souligné Márquez.

Comme élément politique et géopolitique, il déclare que les actions récurrentes des groupes armés sur ce cordon frontalier de l’état d’Apure sont destinées à déstabiliser la Révolution Bolivarienne au moment où le pays traverse un processus progressif de rétablissement de son économie et à influer sur les élections présidentielles colombiennes à venir.

« C’est un plan conçu par la CIA et le renseignement colombien dans lequel se rejoignent différents groupes, la plupart infiltrés. Grâce à la coordination parfaite entre nos communautés, la FANB et les forces de police, nous aovns maintenu la paix et la tranquillité en réduisant les actes illégaux qui sont maintenant très peu présents. »

La Ville Commune Socialiste Paysanne Simón Bolívar

Plus de 2 700 familles habitent un territoire de 116 000 hectares sur lequel se trouvent les paroisses de Guasdalito, San Camilo et Urdaneta. Constituée 39 conseils communaux et 8 communes, il a structuré son Gouvernement autonome en 2008 en devenant la première Ville Commune du Venezuela. Exemple d’organisation populaire, d’autodétermination et de souveraineté, elle est en permanence en assemblée avec des instances de l’administration et de la justice communale.

A l’intérieur de sa plateforme de Gouvernement autonome, il y a différents mouvements sociaux et associations de production qui coordonnent leurs efforts dans le travail des champs, l’élevage et la pisciculture. Avec les obstacles dus au blocus et à la guerre économique contre le pays, l’autogestion du peuple a donné une solution aux problèmes des voies publiques et de l’éducation, de la santé et de la culture.

Pour la défense intégrale du territoire, la Ville Commune possède depuis des années un système de gardes territoriaux. Actuellement, il a été remplacé par un bataillon de policiers aux ordres du commandant de la Commune, l’officier Antonio Márquez.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/24/venezuela-comuneros-mantienen-a-raya-a-los-tancol-en-apure/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/venezuela-les-membres-de-la-commune-tiennent-en-respect-les-tancol.html