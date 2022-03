Venezuela : Libération de 2 citoyen étasuniens 

La correspondante de Telesur Madelein García a fait savoir après que des sources officielles aient confirmé l’information, que mardi, on avait pris des mesures pour libérer 2 citoyen étasuniens qui étaient aux ordres de la justice vénézuélienne pour des raisons humanitaires.

Le citoyens qui bénéficient de ces mesures sont Gustavo Adolfo Cárdenas et José Alberto Fernández, qui, à un moment, ont été directeurs de la filiale de la compagnie pétrolière d’État vénézuélienne de PDVSA, CITGO.

Selon Madelein García, la source officielle a précisé que la libération des 2 citoyens « n’ont rien à voir avec les accords obtenus lors de la réunion de hauts fonctionnaires de la Maison Blanche avec le président Nicolás Maduro. »

La veille, le président Maduro avait confirmé que samedi dernier, il avait eu une réunion au Palais de Miraflores, siège du Gouvernement, avec une délégation des Etats-Unis (USA) et il avait qualifié cette rencontre de « respectueuse, cordiale et très diplomatique. »

« Il me semble très important de pouvoir discuter face à face de sujets du plus haut intérêt pour le Venezuela et le monde, » avait-il déclaré et il avait affirmé que « les conversations, les coordinations et l’ordre du jour positif entre le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela se poursuivront. »

Le président Maduro a réaffirmé qu’une diplomatie de paix « à tous les niveaux » est active et il a ajouté : « C’est le moment de la diplomatie, c’est el moment de la parole, c’est le moment de la vérité et c’est le moment de reconstruire la paix. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-medida-libertad-ciudadanos-estadounidenses-20220308-0034.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/venezuela-liberation-de-2-citoyen-etasuniens.html