Venezuela : Prêt à discuter avec l’Union Européenne

Le Venezuela a réaffirmé samedi à l’Union Européenne (UE) qu’il était prêt pour un dialogue pacifique et il a renouvelé sa demande de levée des mesures coercitives imposées par le bloc à Caracas.

Dans le cadre du deuxième forum diplomatique d’Antalya, en Turquie, le chancelier du Venezuela, Félix Placencia a rencontré le représentant de l’Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrel.

La rencontre entre les deux délégations s’est déroulée dans une ambiance agréable et cordiale, une action qui réaffirme les principes de la diplomatie bolivarienne de paix orientée vers le respect et l’autodétermination des peuples et qui encourage un monde à plusieurs centres et plusieurs pôles.

Pendant sa réunion avec le chef de la diplomatie de l’Union Européenne, Placencia a renouvelé la demande du Venezuela de levée des mesures coercitives unilatérales qui portent atteinte à la pleine jouissance des droits fondamentaux du peuple.

Le dialogue entre Placencia et Borrel s’est déroulé dans le contexte du deuxième forum diplomatique d’Antalya qui se déroule jusqu’à dimanche 13 mars sur le thème « Un nouveau code de la diplomatie. » Il est destiné à concevoir de nouvelles stratégies qui permettent d’affronter les problèmes mondiaux et d’avancer vers la paix, la solidarité et le multilatéralisme.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-union-europea-reunion-alto-nivel-20220312-0007.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/venezuela-pret-a-discuter-avec-l-union-europeenne.html