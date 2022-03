Venezuela : Un point d’inflexion dans l’économie

Par Geraldina Colotti

Au Polyèdre de Caracas, le discours du président Nicolás Maduro à l’inauguration du II Congrès de la Classe Ouvrière “José Chino Khan” était très attendu et le président n’a pas déçu : non seulement il a approuvé les propositions des travailleurs présentées par le coordinateur du congrès, Oswaldo Vera, mais il a relancé certaines lignes stratégiques. Des propositions qu’il fait entrer dans le cadre des “3R.net”: Résister, Renaître, Révolutionner tout.

Une formule par laquelle Maduro a résumé la stratégie de la révolution bolivarienne vers la transition vers le socialisme. Un défi à mettre en œuvre d’ici 2030, année du bicentenaire de la mort du Libérateur, pour « rendre irréversible la révolution bolivarienne . » Unn projet qui part, tout d’abord, du plan économique à partir duquel irradie l’attaque multiforme de l’impérialisme contre un pays riche en ressources stratégiques pour un capitalisme en crise structurelle qui se concentre sur de nouveaux secteurs, indispensables pour la « révolution digitale. »

Par conséquent, même avant la crise ukrainienne et l’attaque économique et financière de l’impérialisme contre la Russie, qui envisage à nouveau, à grande échelle, de la déployer contre le Venezuela bolivarien, le paquet de propositions comprend le renforcement de l’économie digitale et la création d’un fonds souverain pour la classe ouvrière. Des propositions qui, dit le président, doivent se concrétiser en renforçant l’union de la classe ouvrière et de ses organisations de base comme les CPTT « grâce au socialisme territorial des communes et des conseils communaux. »

Un objectif également énoncé par Oswaldo Vera lors qu’il a présenté le document « Construire l’Etat ouvrier, paysan et populaire. » Ce sont les points principaux de la proposition : aller vers une économie productive et révolutionnaire, ajuster le salaire minimum à un demi pétro (la monnaie virtuelle vénézuélienne dont l’unité est déterminée apr la valeur du baril de pétrole), intégrer les bons que reçoit la classe ouvrière grâce au Carnet de la Patrie au salaire, adapter les syndicats, le CPTT et les autres organisations à al réalité actuelle, élaborer un plan triennal centré sur le destin du pays en 2024 (date des prochaines élections présidentielles) dans lequel se trouveraient des propositions politiques destinées à renouveler les structures de base de la direction de la classe ouvrière : organiser un plan de formation politique, technique, culturel et dans le domaine de la communication.

Maduro, particulièrement brillant et en accord avec un contexte dont il se sent « fier de faire partie » étant odnné qu’il vient de la calasse ouvrière, a plaisanté plusieurs fois en parlant avec certains des présents avec qui il a partagé les luttes dans sa jeunesse, sous la IV ème république. Il a affirmé avoir reçu le docuement à la dernière minute et l’avoir « mis en boîte pendant la nuit. » Pour mettre en place le paquet de propositions et garder une relation directe avec la classe ouvrière, avec le ministre du Travail, José Ramón Rivero, et le dirigeant syndical Will Rangel, à cette table étaient présents la vice-présidente pour les finances, Delcy Rodríguez et Tareck El Aissami, le ministre de l’Industrie, de la production nationale et du pétrole et vice-président pour l’économie.

Delcy, experte en droit du travail international, a affirmé que les propositions relatives à l’économie digitale « inclusive » étaient viables et a souligné la stimulation du bien-être général des travailleurs qu’elles annoncent. El Aissami, expert en monnaies digitales, s’est engagé à présenter « sous 72 heures » la conception de la banque digitale qui fonctionnerait comme une caisse d’épargne de la classe ouvrière à laquelle ses membres pourraient recourir en cas de besoin. « Ce que nous sommes en trtain de faire à présent, a-t-il dit, on s’en souviendra comme d’un changement historique pour les générations futures. »

En fait, il existe déjà un précédent : la plateforme de livraison “Vitrine Venezuela”, composée par le « livraison Chamba ». Cette plateforme réunit des patrons, de petits etmoyens producteurs dans un réseau commercial national pour donner un soutien technique et soutenable à ceux qui décident d’entreprendre ou de développer ce négoce. Le service « livraison Chamba » compte 30 motos en plein fonctionnement et 2 groupes de travail. Cette catégorie de travailleurs était présente au Polyèdre et le président a précisé que leurs dorits seraient protégés et non foulés aux pieds comme dans les pays capitalistes.

Ce qui soutiendra ces propositions, a expliqué le président, ce seront surtout les impôts payés par les grosses fortunes dans une économie q ui se rétablit grâce aux efforts faits par la classe ouvrière pour augmenter la production et résister au blocus économique et financier. Maduro a donné les chiffres de la chute dramatique des revenus du pays à cause du blocus économique et confirmé que les mesures de souplesse monétaire dfestinées à « augmenter le commerce intérieur » étaient bonnes et il ad it que le modèle bolivarien se sent assez fort pour exporter du pétrole ou de l’or également aux Etats-Unis.

Les interventions de 3 délégués qui représentaient des secteurs de la production importants pour l’économie du pays : le pétrole, la pétrochimie et le ciment, ont eu un fort impact. Trois avant-gardes qui ont illustré les propositions concrètes de contrôle et de participation ouvrière dans tout le processus de production et ont représenté la force de la femme à tous les niveaux de al révolution bolivarienne. Si l’impérialisme veut comprendre pourquoi il n’arrive pas à nous vaincre, a dit le président, regardons ce que représente aujourd’hui ce polyèdre qui déborde. Les mesures de « biosécurité » ont été très strictes dans un pays qui, comme les présents l’ont attesté à main levée, a vacciné presque toute sa population sans avoir baissé la garde face à la présence de nouvelles variantes.

Dans la salle étaient présents les ministres du Gouvernement et les « gouverneurs ouvriers », l’ancien ministre du Travail Eduardo Piñate (état d’Apure) et Ángel Marcano (état de Bolívar). Le président a annoncé que Jorge Arreaza serait ministre des communes car la ministre actuelle, Noris Herrera allait avoir « des tâches importantes à la mairie de la capitale.» Plus de 60 pays se sont connectés à cette rencontre de façon virtuelle. Parmi les invités, les ambassadeurs de Cuba et du Nicaragua. Le secrétaire général de la Centrale des Travailleurs de Cuba (CTC), Ulises Guilarte de Nacimiento, a envoyé un message de solidarité et le secrétaire exécutif de l’ALBA-TCP, Sacha Llorenti, a accepté de créer « l’ALBA de la classe ouvrière » le plus rapidement possible.

