Venezuela : Une réunion respectueuse et cordiale avec une délégation des États-Unis

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, dans le cadre de sa réunion avec le haut commandement politique et militaire, a confirmé lundi qu’il avait eu une réunion « respectueuse » et « cordiale » avec une délégation du Gouvernement de son homologue des États-Unis Joe Biden.

Dans une annonce transmise par radio et par télévision, le président vénézuélien a fait savoir que samedi dernier, il a eu une rencontre avec une délégation envoyée par le Gouvernement étasunien. « Ça a été une réunion très diplomatique et nous avons parlé presque pendant deux heures. » Et il a remarqué que ce rendez-vous s’est déroulé dans une ambiance « respectueuse » et « cordiale. »

« Jorge Rodriguez (Président de l’Assemblée nationale) et Cilia Flores (députée) m’ont accompagné à cette réunion. Nous avons décidé de travailler à un ordre du jour pour l’avenir, il m’a semblé très important de discuter face à face de sujets d’intérêt pour le Venezuela et pour le monde, » a déclaré le président Maduro.

Il a également annoncé le rétablissement du dialogue avec tous les secteurs socio-politiques pour le rétablissement de l’économie et la stabilité du pays.

« Nous avons décidé de réactiver le processus de dialogue national avec tous les acteurs politiques, économiques, religieux du pays. Nous allons vers la réforme d’un processus de dialogue national, plus inclusif, plus large. »

Le chef de l’État a confirmé sa position sur la base de la réalité : « ce dialogue est destiné à apporter toutes les garanties politiques pour les années à venir. Nous allons vers une dynamisation du processus de dialogue politique pour une rencontre avec tous les secteurs. »

À propos de la réunion avec les États-Unis, le chef de l’État a confirmé la volonté de Caracas de faire avancer un ordre du jour qui garantisse la paix et la sécurité des peuples de la région depuis la diplomatie et le respect. « Les conversations, les coordinations et l’ordre du jour positif entre le Gouvernement des États-Unis et celui de la République Bolivarienne du Venezuela continueront. »

« Face au conflit en Ukraine, nous sommes en train de prendre des mesures pour contrôler l’inflation au cas où ce conflit se prolongerait. Nous ne sommes pas un peuple de lâches, nous sommes des guerriers et nous allons de l’avant, » a indiqué le président.

Le président Nicolas Maduro a expliqué que dans le contexte géopolitique actuel et à cause de la crise en Ukraine, des mesures sont prises pour protéger la distribution et la fourniture des aliments ainsi que le salaire et la protection sociale de la classe ouvrière.

« Nous allons agir dans tous les forums mondiaux, maintenir la communication avec les chanceliers du monde et insister sur la nécessité du dialogue, de la négociation, du respect des garanties de sécurité et de la paix. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-maduro-confirma-reunion-estados-unidos-20220307-0047.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/venezuela-une-reunion-respectueuse-et-cordiale-avec-une-delegation-des-etats-unis.html