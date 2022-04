Amérique latine : Le lithium, un avenir d’opportunités pour la région ?

Le lithium, connu comme « l’or blanc » a suscité un intérêt inhabituel dans beaucoup de pays du monde ces dernières années.

Bien qu’il soit produit commercialement depuis 1923 et qu’il ait été utilisé en médecine, en construction et dans l’industrie en général, son intérêt actuel réside dans son importance dans la fabrication des batteries électriques dont on a besoin pour les téléphones portables, les panneaux solaires et les véhicules électriques dans le cadre de la transition énergétique destinée à créer des alternatives aux combustibles fossiles.

Entre 2016 et 2021, selon le service géologique des États-Unis, on a presque triplé la production mondiale de lithium.

Concrètement, il y a six ans, elle était de 35 000 tonnes et l’année dernière elle est passée à 100 000, selon le dernier rapport « Résumé sur les produits minéraux » de cette institution.

En 2021, comme ces dernières années, le plus grand producteur de lithium fut l’Australie avec 55 000 tonnes, suivie par le Chili avec 26 000 tonnes, la Chine avec 14 000 tonnes, l’Argentine avec 6 200 tonnes, le Brésil avec 1 500 tonnes, le Zimbabwe avec 1 200 tonnes et le Portugal avec 900 tonnes.

Mais si on parle des réserves mondiales connues, l’ordre change et les pays d’Amérique latine reviennent au premier plan.

Selon le même rapport de l’USGS, dans le monde entier on a identifié environ 89 000 000 de tonnes métrique de cette ressource. Trois pays d’Amérique du Sud détiennent 56 % de ces réserves : la Bolivie avec 21 000 000 de tonnes métriques de lithium identifié, suivie par l’Argentine avec 19 000 000 et le Chili avec 9 800 000.

Ces trois pays composent ce qu’on a appelé le « triangle du lithium » et s’y ajoutent en Amérique latine le Mexique avec 1 700 000 tonnes de réserves identifiées, le Pérou avec 880 000 tonnes métriques et le Brésil avec 470 000 tonnes métriques. Ainsi, dans la région, il y aurait plus de 59 % des réserves connues de ce métal.

L’Argentine, la Bolivie et le Chili possèdent la plupart des gisements dans des marais salants alors que le Brésil, le Mexique et le Pérou ont découvert des gisements importants dans la pegmatite (une roche dure) et dans des sédiments argileux bien qu’ils possèdent aussi des marais salants.

Les perspectives pour la région

La semaine dernière, les pays qui composent le « triangle du lithium, » le Mexique et des représentants de la Commission Economique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) ont célébré virtuellement le forum international « Perspectives du lithium à partir de l’Amérique latine » organisé par le ministère des hydrocarbures et de l’énergie de la Bolivie.

Lors de son intervention, la directrice de la division des ressources naturelles de la CEPAL, Jeannette Sanchez, a souligné l’opportunité qu’a la région avec le lithium et a signalé que la demande de cette ressource a augmenté de 11 % par an ces dernières années et qu’on prévoit une croissance annuelle de 16 % entre 2019 et 2030.

Le Chili

La ministre des mines du Chili, Marcela Hernando, a fait savoir au forum que dans son pays l’industrie du lithium augmente et que pendant les 10 premiers mois de 2021, les exportations de cette ressource ont généré quelques 772 000 000 de dollars de revenus pour le pays.

Elle a précisé que le pays a 63 milieux salins avec un potentiel de 18 salines. Les plus importantes et les plus exploitées se trouvent dans la région d’Atacama où se concentreraient 90 % des réserves chiliennes.

Mais la fonctionnaire a ajouté que le Chili doit surmonter plusieurs difficultés pour atteindre son potentiel dans ce domaine comme le fait de ne pas connaître le comportement des marais salants et leur soutenabilité sociale et environnementale, l’absence de régulation et de contrôle, la récupération insuffisante de la rente et la faible génération de valeur.

De même, elle a annoncé que le Gouvernement de Gabriel Boric récemment installé envisage de créer une entreprise nationale du lithium et un institut de recherche et de développement pour rechercher de nouvelles méthodes d’extraction, du matériel performant, une technologie et de l’innovation.

Elle a aussi mentionné certaines propositions pour cette industrie qui ont été faites par une commission établie en 2014, sous le second Gouvernement de Michele Bachelet, et adoptées par le Gouvernement de Boric comme la proposition de considérer le lithium comme un « minerai stratégique», d’interdire sa session en concessions et de renforcer le rôle de l’État en tant que propriétaire des ressources minérales.

L’Argentine

Le sous secrétaire de la coordination institutionnelle du ministère de l’énergie de l’Argentine, Guillermo Usandivaras, a indiqué que son pays a actuellement 2 projets d’exploitation du lithium, 2 dans la construction et 50 dans l’exploration.

Il a dit que, « pour 2018, l’Argentine a exporté plus de 30 000 tonnes de lithium » pour une valeur d’environ 200 000 000 de dollars.

Il a mentionné le fait qu’avec la réforme du code de la mine, le lithium fait partie des mines de première catégorie qui peuvent être acquises par n’importe quel agent privé, argentin ou étranger grâce a des concessions minières provinciales sans délai ni conditions.

Il a aussi parlé de l’investissement dans la science et la technologie dans le pays à propos du lithium qui compte actuellement 30 unités exécutoires avec des projets concernant cette ressource, 185 chercheurs et 118 boursiers.

Le Mexique

La ministre de l’énergie du Mexique, Rocio Nahle Garcia, a dit lors de son intervention que dans son pays, il y a un important débat sur « que faire avec le lithium ? » et elle a mentionné le fait que le président Andrès Manuel Lopez Obrador a présenté des initiatives de changement dans la Constitution concernant l’électricité et que dans ces initiatives sont comprises les réserves de lithium.

Justement, lundi dernier, la chambre des députés du Mexique a approuvé, dans le domaine général et particulier, plusieurs changements de la loi sur la mine destinés à protéger le lithium. Le lendemain, le Sénat a donné son aval au projet de réforme.

Il s’agit d’un projet de décret qui a été envoyé par Lopez Obrador et qui est destiné à déclarer « d’utilité publique » l’exploration, l’exploitation et l’approvisionnement en lithium.

Nahle, lors de ce forum, a reconnu que le Mexique n’a pas encore développé l’exploitation du lithium comme les autres pays de la région.

Elle a signalé qu’ils envisagent de créer une entreprise d’État du lithium et qu’ils voient une opportunité dans cette ressource, en particulier dans la manufacture de batteries pour véhicules électriques et pour le système électrique national ainsi que pour la fabrication de cellules et de leurs composantes.

La Bolivie

Le ministre des hydrocarbures et de l’ Énergie de l’État Plurinational de Bolivie, Franklin Molina, a déclaré que son pays évolue depuis quelques années d’une manière différente pour mener à bien l’exploitation des ressources naturelles et dans cette logique, depuis quelques temps, a commencé « la transformation de sa structure économique focalisée sur le projet d’industrialisation du lithium. »

Il a signalé que les 21 000 000 de tonnes métriques de lithium qui ont été identifiés dans le pays ne l’ont été que dans le marais salant d’Uyuni, la saline la plus importante du monde qui s’étend sur 11 000 km².

Le fonctionnaire a indiqué qu’on s’attend à ce que ces réserves augmentent « selon la façon dont vont être décomptées les ressources de ce minerai dans les différentes marais salants et lagunes salées » du pays.

Un congrès aux portes

Molina a insisté sur la situation géopolitique du lithium, en tenant compte de la concentration de la ressource dans la région.

« Notre Amérique latine qui, sans doute, est un acteur fondamental en ce qui concerne les réserves mondiales de lithium, devient en ce moment un joueur important. »

il a ajouté : « Avec cette réalité, l’Amérique latine devient un agent clés pour toutes les stratégies de transition énergétique en marche. »

Le ministre bolivien a appelé instamment à « renforcer de manière conjointe et fraternelle un nouvel espace institutionnel de caractère régional » de format ouvert et multidisciplinaire qui s’engage principalement « dans la défense de la souveraineté nationale » de chaque État concernant ses réserves de lithium.

Il a remarqué que l’union et la coordination régionale doivent se focaliser sur « un avenir d’opportunités pour leur peuple. »

Avant de conclure la rencontre virtuelle, Molina a annoncé que cette année se déroulerait le congrès international du lithium sous les auspices de la CEPAL, auquel participeront des autorités de la Bolivie, de l’Argentine, du Chili et du Mexique ainsi que des représentant du monde enseignant, professionnel et des organisations sociales.

Lors de cette rencontre ils aborderons, entre autres sujets, la possibilité de concevoir aujourd’hui de nouveaux schémas d’extraction et de production soutenables orientés vers l’approvisionnement de leur propre plan de transition énergétique et sous quelles conditions sociales et économiques, politiques et géopolitique, technologique et socio-environnementales.

