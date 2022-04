Amérique Latine : Un Sommet sur le lithium

Le forum "Perspectives du lithium en Amérique Latine" a eu lieu les 13 et 14 avril derniers.

La Havane, 15 avril, (RHC)- Le ministre bolivien des Hydrocarbures, Franklin Molina, a annoncé ce vendredi à La Paz que La Bolivie, l'Argentine, le Chili et le Mexique, envisagent de tenir une réunion au Sommet sur le lithium.

«Les pays qui ont participé au forum "Perspectives du lithium en Amérique Latine", les 13 et 14 avril, ont convenu d'élever le dialogue sur ce minéral (sic!) à un congrès international des présidents» a indiqué le ministre bolivien des Hydrocarbures.

Selon le responsable, ces pays sont conscients des énormes défis posés aujourd'hui par le nouvel agenda de la transition énergétique vers les énergies renouvelables et l'électro-mobilité, mais aussi du rôle majeur que cette transition énergétique occupe dans les différends géopolitiques qui dominent aujourd'hui les relations internationales.

"À la lumière des différentes expériences historiques de chacun des pays qui possèdent d'importantes réserves de lithium, il convient de se demander s'il est possible de concevoir aujourd'hui de nouveaux schémas extractifs et productifs durables, visant à alimenter nos propres plans de transition énergétique, et dans quelles conditions sociales et économiques, politiques et géopolitiques, technologiques et socio-environnementales", a déclaré le ministre.

Pour répondre à ces questions et à d'autres, nous allons organiser le "Congrès international du lithium", qui se déroulera de manière présentielle et réunira les plus hautes autorités politiques de Bolivie, d'Argentine, du Chili et du Mexique", a-t-il ajouté.

Les principales organisations académiques, professionnelles et sociales du monde, issues de différentes disciplines, institutions et nationalités, sont également invités à la rencontre qui sera placée sous les auspices de la Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes (CEPAL) et des Nations unies.

Marcela Hernando, ministre chilienne des Mines, a assuré lors du forum à distance des 13 et 14 avril dernier qu'après l'arrivée au pouvoir du président Gabriel Boric, l'objectif est de créer une entreprise nationale de lithium qui développera une nouvelle industrie avec la participation des communautés, entre autres actions pour assurer une gestion durable dans le respect des communautés.

De son côté, la secrétaire mexicaine à l'Énergie, Rocío Nahle, a déclaré que son pays disposait de 1,7 million de tonnes métriques de réserves de lithium, selon l'US Geological Survey.

Le Mexique compte 36 concessions dans le secteur du lithium, dont 27 sont actuellement actives et contrôlées par 10 sociétés étrangères. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a annoncé ces derniers jours qu'il allait présenter un projet de loi visant à nationaliser cette importante ressource minérale.

"Notre Amérique est devenue un acteur fondamental dans le contexte énergétique mondial car plus de la moitié des réserves mondiales se trouvent en Bolivie, en Argentine et au Chili. Cela nous place dans un contexte géopolitique important, car la teneur en lithium de la région est un facteur clé pour l'économie de l'UE» a souligné le ministre bolivien des Hydrocarbures.

Source: TeleSur

