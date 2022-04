Bolivie : Sur la voie de la reprise économique

La Havane, 11 avril, (RHC)- Sergio Cusicanqui, vice-ministre bolivien du Trésor et du Crédit public, a déclaré ce lundi à La Paz que la Bolivie est sur la voie du redressement économique grâce aux mesures prises par le président Luis Arce.

Il a réaffirmé la projection de croissance de plus de 5% de l’économie bolivienne pour l’année en cours.

Dans des déclarations à la presse, il a souligné qu’à cause la tentative de retour au modèle néolibéral sous le gouvernement de facto (sic!) de Jeanine Áñez, l’économie bolivienne avait chuté (sic!) entre 2019 et 2020, avant l’arrivée de la pandémie. Il a reproché à ce modèle d'avoir généré de la pauvreté et réaffirmé que, grâce aux crédits et aux politiques sociales, la pauvreté et le chômage ont été à nouveau réduits.

Pour sa part, le ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Franklin Molina, a affirmé que son pays a défini la voie du développement vers l'industrialisation. Il a déclaré que la politique du gouvernement national vise à défendre les intérêts du peuple bolivien. Selon le fonctionnaire, l'accord récent avec l'Argentine offre les meilleures conditions pour les exportations de gaz.

Le redressement économique était l'une des principales promesses du gouvernement du président Luis Arce, entré en fonction en novembre 2020 alors que le pays connaissait une crise sociale, politique et sanitaire.

Source: HispanTv

