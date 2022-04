Bolivie : Une politique de reconstruction de l’économie

Le Gouvernement de la Bolivie a annoncé jeudi le lancement d’un programme de reconstruction de l’économie destiné à maintenir les indices de croissance de 2021 dans plusieurs secteurs après 2 dures années de contraction de l’économie.

Le ministre de l’économie, Marcelo Monténégro, a dit qu’après la pandémie de COVID-19, les niveaux d’investissement intérieur, la stimulation de la demande interne et la croissance économique se sont rétablis.

« En 2021, on a fait l’effort d’avoir un niveau d’investissement de plus de 2600 000 000 de dollars alors qu’en 2020 on avait demandé 1784 000 000, » a-t-il affirmé.

Sous le Gouvernement de fait de 2019 à 2020, l’économie avait subi une énorme chute après une croissance soutenue de 4,5 % les années précédentes, elles avait diminué à -11 %.

Selon Monténégro, il n’y a pas d’effet rebond qui permette à l’économie de se rétablir toute seule. « Le rôle de la politique économique, des stimulations de l’État au secteur privé, des éléments d’injection de ressources est important. »

Pour sa part, le président Luis Arce a affirmé qu’ils prévoient que la croissance du pays cette année sera autour de 5 %. « Nous voyons une amélioration dans les chiffres fiscaux et dans les chiffres du commerce extérieur qui nous préoccupaient , » a-t-il dit.

Arce a ajouté que pendant de nombreuses années, avant le coup d’Etat, la balance commerciale avait eu des chiffres négatifs et il a souligné qu’avec -500 000 000 de déficit dans la balance commerciale de 2020, ils ont déjà un bilan positif de 1500 000 000 en 2021.

Selon le Gouvernement, le succès du modèle économique est basé sur l’injection permanente d’argent dans l’économie pour encourager la consommation. Cela inclut la remise de bons à des secteurs moins favorisés, l’impôt sur les grosses fortunes, des lignes de crédit à faible intérêt pour le secteur de la production, des programmes de logements, une amélioration des pensions et un investissement de l’État important qui, en 2022, devrait être de quelques 2600 000 000 de dollars.

Des données officielles situent la croissance de la Bolivie en 2021 à 6,11 % après la plus importante contraction de son histoire. Toutes les activités économiques ont eu un développement positif bien que la mine, la construction, les services et le commerce soient en tête.

« C’est un indicateur qui ne fait rien d’autre que de refléter le fait que nous sommes revenus dans la voie de la croissance économique, » a déclaré le ministre de la planification du développement, Gabriela Mendoza.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/01/bolivia-lanza-politica-de-reconstruccion-economica/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/04/bolivie-une-politique-de-reconstruction-de-l-economie.html