Chili : Boric entre Lagos 2 et Bachelet 3

Par Edmundo Arlt

Avec Gabriel Boric à la tête du Gouvernement s’achève une période anormale de l’histoire politique chilienne.

Pendant 16 ans, deux personnes ont promis de résoudre les problèmes endogènes de l’ordre public néolibéral sans l’altérer. Il fallait changer l’huile, pas le moteur. Mais les deux ont échoué, pas une mais deux fois. Tous ces problèmes se sont accumulés dans la Révolte. Le système politique face à l’incapacité de résoudre tous les problèmes simultanément en devant, de plus, se protéger grâce à la terreur a opté pour une trêve sous la forme de la rédaction sous tutelle d’une nouvelle Constitution. Le Covid a apporté l’excuse parfaite pour militariser le pays, établir des couvre feu et assurer la nouvelle Paix qui contient encore des prisonniers politiques en qualité d’otages. Il a aussi affirmé réaliser la rédaction sous tutelle sans protestations de rue.

Cette trêve arrive à sa fin. La rédaction de la Constitution commencera à établir un texte qui très probablement, comme la Constitution de Weimar, ne satisfera personne. Ce qui est pire, sans aucune direction politique après une plus que probable victoire du « j’approuve. »

Il n’y a pas, pour l’instant quelque chose comme un Alessandri instaurant autoritairement la Constitution de 1925 ou une Concertation avec Pinochet instaurant autoritairement la Constitution en vigueur. Bien que tout le monde, sauf le système politique, oublie que les constitutions régulent l’utilisation du pouvoir par la politique et le droit, n’apportent pas de meilleures retraites, de chambres d’hôpital, de bancs dans les écoles ou de logements.

Elle ne change pas non plus les conditions qui ont rendu possible une insurrection armée indigène, la migration de centaines de milliers de personnes, le commerce illégal ambulant comme seule possibilité de subsistance ou l’augmentation de la petite délinquance.

Ces 16 ans ont prouvé aussi autre chose : la démocratie obtenue après la réforme constitutionnelle de 2005 n’est pas capable de résoudre démocratiquement les problèmes que provoque le système économique.

Le fisc donne plus d’argent aux pensions qu’aux AFP, aux collèges et aux universités privés que publics, pour les chambres des cliniques que pour les chambres d’hôpitaux. Sans l’argent du fisc, ces entreprises ne pourraient tout simplement pas subsister.

Une expansion de ces services sociaux, pas des droits, signifie injecter plus d’argent fiscal à un secteur de services d’un système économique incapable de croître par lui-même en renvoyant cette croissance au fisc sous forme d’impôts.

Gabriel Boric et son alliance de gouvernement qui ressemble de plus en plus à une nouvelle Concertation se trouve face à cette situation : être Ricardo Lagos 2 ou Michèle Bachelet 3. S’ils optent pour la première voie, ils chercheront une alliance Inter élite (« grands accords ») centrée sur l’arrivée d’une Constitution de consensus qui permette son instauration grâce à un effort conjoint des différentes forces politiques.

Pour sa part, le Gouvernement devra assurer l’État de droit de l’ordre public néolibéral en réprimant toute opposition aussi bien au Chili que de plus en plus dans le Wallmapu insurrectionnel.

Une autre chose imposée autoritairement. S’ils optent pour la seconde voie, nous nous trouverons avec un Gouvernement qui en appellera à des politiques publiques symboliques de faible coût économique tout en cherchant à faire deux ou trois réformes de moyenne importance.

Il est clair que la droite a son issue autoritaire à la crise dans le pinochétisme de Kast. Elle menace constamment avec cette issue en parlant de « soigner la démocratie », « donner de la gouvernabilité», « plan B » ou « avoir une autre issue. »

Que ce soit Lagos 2 ou Bachelet 3, on sait que cette droite qui exploite les affaires de corruption est la meilleure arme contre la légitimité des réformes. Il suffit de se rappeler de l’affaire MOP–Gate ou de l’affaire Caval.

