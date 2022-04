Chili : Gabriel Boric en Argentine, une visite à l’esprit intégrationniste

La Havane, 3 avril, (RHC).- Le président du Chili, Gabriel Boric, s’est rendu ce dimanche en Argentine pour sa première visite officielle dans ce pays voisin.

Avant de quitter Santiago du Chili, le président Boric s’est dit convaincu que les deux pays doivent renforcer leurs relations «tant sur le plan commercial que politique et culturel».

Accompagné à Buenos Aires d’une demi-douzaine de ministres, le président chilien a annoncé la signature de traités de coopération dans le domaine de l’énergie, de la science et la technologie, entre autres.

Toutefois, Gabriel Boric a d’autre part fait remarquer il (sic!) s'intéresse «à la manière dont l'Amérique Latine pourrait retrouver une voix prépondérante dans les forums internationaux».

Consulté à l'occasion du 40e anniversaire de la guerre des Malouines, le président chilien a soutenu la revendication de souveraineté de l'Argentine sur les îles occupées par la Grande-Bretagne. «En tant que président du Chili, je n'ai aucun doute sur le camp dans lequel je me trouve, et nous soutenons la revendication internationale de la République argentine concernant les Malouines et les îles Sandwich du Sud», a précisé le flambant (sic!) président qui s’est prononcé pour une solution pacifique du différend.

Dans le cadre de sa visite en Argentine, Gabriel Boric doit inaugurer ce mardi le forum d'affaires de la commission commerciale Argentine-Chili, auquel participeront une cinquantaine d'hommes d'affaires des deux pays.

Source: Prensa Latina

