Colombie : 11 clés sur le repositionnement des États-Unis sur la frontière avec le Venezuela

Un an après la médiatisation du conflit social, armé et transfrontalier entre Arauca et Apure, il existe 11 clés qui révèlent l’escalade simultanée des États-Unis sur les autres frontières de l’Occident du pays :

1. Le repositionnement des États-Unis sur la frontière colombienne avec le Venezuela s’est renforcé à travers des opérations de faux drapeau avec des groupes illégaux non identifiés ou qui usurpent les sigles de groupes insurgés colombiens. Ça a été le cas récemment, le 28 mars 2022, d’une opération militaire du commando contre le trafic de drogue et les menaces transnationales (CONAT) qui a été qualifiée de massacre contre la population civile dans le département colombien de Putumayo, où ont été assassinés une femme enceinte, un enfant, un dirigeant indigène kiwcha et le président de l’assemblée d’action communale et où de nombreuses personnes ont disparu.

2. Une partie du repositionnement sur la frontière simultanément à l’escalade du conflit social, armé et transfrontalier à Apure en 2021 a été la mobilisation de troupes vers le département frontalier du Nord de Santander à Ocaña le 8 mars de la même année.

Le 18 avril, il y a eu des manœuvres militaires à 20 km de la frontière vénézuélienne dans le département de la Guajira. Le 2 décembre, Joe Biden a annoncé un don de 20 chars de type ASV M 1117 à la Colombie et de 145 autres qu’il finira de donner en 2022 et qui seront dispersés sur la frontière du Nord de Santander, de César et de la Guajira. Ce 11 avril 2022, le président Ivan Duque a annoncé l’arrivée de 40 chars envoyés par le président nord-américain.

3. Il est prouvé que le CONAT se révèle être le commando d’élite de l’État colombien et des États-Unis destiné à envahir le Venezuela grâce a des forces mixtes : des militaires colombiens, des militaires à la retraite, des anciens combattants, des militaires Yankee, des mercenaires et des paramilitaires. Ce 17 février 2022, 1 000 hommes de cette force d’élite ont été envoyés au Nord de Santander pour réactiver l’éradication forcée sur la frontière qui fait passer pour des criminels les paysans cultivateurs de coca, en violant l’accord de Paix de La Havane (2016).

4. L’intervention de commandos illégaux financés et dirigée par la brigade d’assistance aux forces de sécurité (SFAB) et le CONAT pour liquider les chefs des guérillas sur la bande binationale va avec le positionnement géostratégique qui cherche à prendre le contrôle du Venezuela.

5. Le général Laura J. Richardson, chef du Commandement Sud des États-Unis, a insisté sur la crise humanitaire vénézuélienne lors de l’audience des Commandements Nord et Sud du 24 mars 2022. Lors de cette audience, elle a signalé les FARC-EP et l’ELN comme des groupes illégaux en territoire vénézuélien, une situation qu’elle a qualifiée de « grave menace pour les forces militaires des États-Unis et des pays alliés. »

6. Le président colombien Ivan Duque a commencé en 2022 la militarisation de la frontière en matière de renseignement, de contre-espionnage, de surveillance de la force aérienne, y a installé 2 nouveaux bataillons, a augmenté les récompenses et l’effectif total, a renforcé les opérations militaires dans la zone, militarisé les voies et envisage la construction de nouvelles installations à long terme.

7. Le général Domingo Hernández Larez, chef du CEOFANB, revient d’Apure en 2022 avec des leçons apprises entre mars et juin, les mois les plus tendus de l’affrontement en 2021 : il inverse l’hermétisme du conflit transfrontalier et place la lutte contre les TANCOL et les résultats de l’opération Bouclier Bolivarien dans la médiatique nationale et internationale grâce à la qualification de la propagande et à sa propre participation à la guerre digitale.

8. L’institut pour l’étude du développement et de la paix (INDEPAZ), une référence internationale dans le domaine de la documentation sur le génocide en Colombie, dénonce le fait que les opérations de faux drapeau du CONAT avec les SDFAB font partie de la guerre froide qui favorise le positionnement de la droite vénézuélienne et le groupe de Juan Guaidó qui est reconnu par Ivan Duque comme le président légitime du Venezuela.

9. Le Commandement Sud des forces militaires des États-Unis et de l’État colombien finance et dirige les nouvelles formes de para-militarisme avec des forces mixtes sur les frontières qui sont une politique d’État pour les opérations militaires secrètes qui les place dans la stratégie géopolitique envers l’Amérique latine.

10. Les structures du 10 ème Front, du Front 28 et du Front 45 des deux côtés de la frontière sont dénoncées en 2022 par les guérillas de l’ELN et des FARC-EP seconde Marquetia, les organisations qui défendent les droits de l’homme, les mouvements sociaux, les médias Le Spectateur et La Tabla comme faisant partie du projet paramilitaire sur la frontière.

11. La présence de différentes expressions du conflit d’origine colombienne (paramilitaires, mercenaires, trafic de drogue, guérillas) sur les frontières est le produit de l’ingérence nord-américaine et non une politique de l’État Vénézuélien. L’arrestation et l’extraction de Rodrigo Granada (13 décembre 2004), l’emprisonnement de Julian Conrado (1er juin 2011), la capture et l’extradition de Joachin Perez Becerra (22 avril 2011), l’assassinat de Jésus Santrich (17 mai 2021) et d’Edison Romaña (2021) au Venezuela ne reflètent pas une protection de ce qu’on appelle les « menaces transnationales » dénoncées par Ivan Duque.

De sorte que les dénonciations permanentes du ministre de la défense vénézuélien, Vladimir Padrino Lopez, sur les intentions et les façons d’opérer de l’État colombien contre le Venezuela, qui se sont intensifiées depuis mars 2021, sont confirmées par d’autres moyens.

