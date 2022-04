Colombie : 6 officiers condamné pour leurs liens avec les trafiquants de drogue 

Bien que le haut commandement de l’armée essaie de défendre l’institution, ce qui est sûr, c’est qu’il y a déjà six généraux et colonels qui ont été condamnés.

L’armée nationale n’a pas pris une autre voie que mettre à la retraite le major général Jorge Hernando Herrera Diaz parce qu’il y a déjà assez de preuves pour mettre en évidence le fait que l’officier s’est allié avec la bande de Los Pocillos. L’excuse qu’a présentée Herrera Diaz a été qu’ils s’était uni à eux pour combattre la dissidence de Gentil Duarte. Une fois de plus, les forces armées se sont unies à des groupes armés en marge de la loi pour atteindre un but. C’est ce qu’a révélé l’enquête de la revue Changement et Noticias Uno.

Le premier haut gradé condamné pour son alliance avec les Autodéfenses Unies de Colombie a été Rito Alejo del Rio qui depuis sa base à Carepa, Antioquia, s’est allié avec les hommes de Carlos Castaño pour arrêter l’avancée des FARC et de fait, ordonner l’assassinat et la disparition de dizaines de personnes qui avaient commis une erreur : être nées dans la zone du conflit.

Les tentacules du para-militarisme sont arrivées même jusqu’au Général Mario Montoya, l’homme fort de l’armée à l’époque d’Uribe qui a été éclaboussé par Otoniel, le chef suprême du clan du golfe qui cette semaine a été appelé à comparaître devant la Juridiction Spéciale de Paix un peu avant d’être extradé vers une prison des États-Unis.

Pendant ces derniers mois, on a appris des choses sur ces affaires dans lesquelles les militaires ont cherché des alliances avec des trafiquants de drogue, des délinquants, pour en tirer des bénéfices économiques ou des informations. Depuis le début de 2019, Miguel Antonio Bastidas, alias Gárgola, se cachait pour ses multiples crimes. L’un d’entre eux a été d’avoir aidé à transporter des tonnes de cocaïne au Mexique depuis Putumayo. Au moment de sa capture, il se déplaçait dans une voiture officielle dans les rues tortueuse de Soacha. Son beau-frère, le colonel Elkin Alfonso Argote Hidalgo, à ce moment-là, chef de l’état-major du commandement de recrutement et de contrôle de réserve qui est tombé comme recéleur et complice de l’un des trafiquants de drogue les plus recherchés du pays, l’accompagnait.

Le 21 septembre 2021, le colonel Alexander Amado Pinzon a été capturé après qu’il ait été prouvé qu’il avait vendu des armes à Mayinbu, le chef des dissidence des FARC dans la Cauca qui gérait selon son bon plaisir le fameux triangle de la marijuana à Corinto. Selon les autorités, les militaires ont sorti des munitions du Fort militaire de Tolemaida pour les amener dans un immeuble à Melgar et les remettre à l’ELN dans la vallée de la Cauca. Lors de cette enquête, on a pu déterminer que les deux militaires ont réussi à stocker 14 800 cartouches dans l’immeuble.

Au siège de la troisième brigade de Medellín, on a entendu dire au général Diego Luis Villegas qui est jugé par la Justice Exceptionnelle de Paix pour des exécutions extrajudiciaires : « Là ce qu’il faut faire, c’est causer des pertes, s’il faut utiliser des tueurs à gages, nous le ferons. » On enquête sur lui parce qu’il s’est uni à la bande de Los Pelusos pour combattre l’ELN.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

