Colombie : Alvaro Uribe va être jugé

La Havane, 28 avril, (RHC)- Un tribunal à Bogotá a décidé ce mercredi que l’ancien président colombien de droite, Alvaro Uribe, doit être jugé pour des accusations de corruption et de subornation de témoins.

La juge Carmen Ortiz a rejeté la demande du procureur de classer l'affaire impliquant l'ancien président et sénateur.

«Il est clair pour le bureau qu'il existe une hypothèse possible sur la matérialité de la corruption dans la procédure pénale d'Uribe», a déclaré Carmen Ortiz lors d'une audience à Bogota.

En 2021, le procureur Gabriel Jaimes a demandé de classer l’affaire, arguant qu'il n'y avait pas d'éléments permettant d'inculper l'ancien président.

Cependant, après une audience de plus de neuf heures, la juge a déclaré que l'accusation n'avait pas réussi à prouver son affirmation selon laquelle il n'y avait pas de crime, et elle a critiqué le fait que le procureur n'ait pas appelé davantage de témoins qui auraient pu apporter plus de preuves. À cet égard, elle a admis que des doutes persistent et doivent être clarifiés.

La décision de la juge peut faire l'objet d'un recours devant la chambre pénale du tribunal de grande instance de Bogotá, qui évaluera la mesure et pourra rendre un jugement définitif.

Dans l'affaire contre l'ancien président, qui dure depuis au moins quatre ans, on cherche à savoir si Alvaro Uribe, par l'intermédiaire de son ancien avocat Diego Cadena, a soudoyé plusieurs témoins pour qu'ils témoignent en sa faveur, après que la Cour suprême de justice a (sic!) rejeté la plainte déposée par l'ancien président contre le sénateur Iván Cepeda et engagé une procédure pour une éventuelle subornation de témoins.

Source: TeleSur

